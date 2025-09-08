CHP'li vekil müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı

CHP'li vekil müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
CHP İstanbul İl Binası'nda kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in girebilmesi için yapılan polis müdahalesinde biber gazı kullanıldığı görüldü. Müdahale sırasında biber gazına maruz kalan CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu hastaneye kaldırıldı.

Kayyum Gürsel Tekin'in CHP İstanbul Başkanlığı'na rahat girebilmesi için, polis ekiplerinin müdahalesi sırasında biber gazından etkilenen CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu hastaneye kaldırıldı.

GÜRSEL TEKİN İÇİN BİNA ÇEVRESİNDEKİLERE BİBER GAZLI MÜDAHALE

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kayyum olarak görevlendirdiği Gürsel Tekin, bugün polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girdi.

Yurttaşların ve partililerin yoğun tepkisine maruz kalan Tekin binaya polis kalkanı eşliğinde girdi. Gürsel Tekin'in içeriye rahat girebilmesi için polis ekiplerince bina çevresindekilere biber gazıyla müdahale edildiği görüldü.

biber-gazi.jpg
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda biber gazlı müdahale

CHP'Lİ VEKİL HASTANELİK OLDU

Müdahale esnasında kullanılan biber gazından etkilenen CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu hastaneye kaldırıldı.

Gazeteci Mustafa Dilek'in belirttiğine göre, hastanelik olan Mullaoğlu'nun tedavisi sürüyor.

mullaoglu.jpg

"DARBENİN APARATI GÜRSEL TEKİN BİNAYA UTANMADAN GİRMİŞTİR"

Polis müdahalesi sırasında biber gazına maruz kalması nedeniyle hastaneye kaldırılan Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Kayyum sıfatıyla darbenin aparatı olan Gürsel Tekin binlerce polis eşliğinde İstanbul İl Binamıza utanmadan girmiştir." diyen Mullaoğlu, sosyal meday hesabından yaptığı açıklama şunlara yer verdi:

"Partililerimize ve milletvekillerimize polis orantısız güç kullanarak doğrudan göze ve vücuda biber gazı sıkmıştır. Ben ve bir çok milletvekili arkadaşım polisin müdahalesinden ve yoğun biber gazından etkilendik, vücudumuzda yanıklar oluştu. Şu an tedavim hastanede yapılmaktadır ve iyi durumundayım. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Ancak şunu herkes bilsin ki; Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapılarını polis zoruyla açtıranlar da, partililere zulüm edenler de tarih önünde hesap verecek! CHP halktır, teslim alınamaz! Ne baskınız ne de faşist yönetimin kayyumları bizi susturabilir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Türkiye
'Sokak Kedisi' serbest bırakıldı
'Sokak Kedisi' serbest bırakıldı
Hatay'da kamulaştırma gerilimi: Yargı süreci beklenmeden ağaçlar söküldü
Hatay'da kamulaştırma gerilimi: Yargı süreci beklenmeden ağaçlar söküldü
Ömer Günel’den kayyum tepkisi: Halkın partisine pranga vuramazsınız
Ömer Günel’den kayyum tepkisi: Halkın partisine pranga vuramazsınız