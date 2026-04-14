CHP'li vekil MİT takibinde mi? Fotoğraf çekimine müdahale sonrası Mahmut Tanal'dan sert çıkış

Yayınlanma:
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara'da bir vatandaşın kendisi ile fotoğraf çekilmek istediğini ancak başka bir polisin engellediğini, bu polisin de MİT personeli olduğunu iddia etti. Tanal, "Apo’yla fotoğraf çekmek serbest; milletvekiliyle fotoğraf çekmek ise Ankara Güvenpark’ta emniyet tarafından yasaklanıyor." sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Son yerel seçimlerde CHP'nin birinci parti olmasının ardından başlayan 'normalleşme' sürecinin sona ermesi ile CHP'ye yönelik operasyonların düğmesine basıldı. Kazanılan belediyelere peşi sıra gelen operasyonların yanı sıra partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da bu operasyonlar neticesinde tutuklandı.

ŞİMDİ DE MİT TAKİBİ Mİ?

Operasyonlar 1 yılı aşkın süredir her geçen gün durmaksızın devam ederken dün Ankara'da çok dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ankara Güvenpark'ta bir genç vatandaş CHP'nin Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile fotoğraf çekileceği sırada MİT personeli olduğu iddia edilen bir kişi tarafından engellendi. Vatandaşın Tanal ile fotoğraf çekmek istemesinin engellenmesine sert tepki gösteren Tanal, o anları kayda aldı.

MİT personeli olduğu iddia edilen kişinin genç vatandaşı alandan uzaklaştırılmasının ardından peşlerinden giden Tanal, koluna girerek, "Polis bey bu arkadaş benle fotoğraf çekmek istiyor niye engelliyorsun?" diye sordu.

"BAK POLİS DE SENİ KORUYOR"

Tanal'ın MİT personeli olduğunu öne sürdüğü kişi genç vatandaş ile alandan giderken bir polis memuru araya girdi. Tanal bunun üzerine 'MİT personelisin sen. Bak polis de seni koruyor" dedi.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Tanal, "Apo’yla fotoğraf çekmek serbest; milletvekiliyle fotoğraf çekmek ise Ankara Güvenpark’ta emniyet tarafından yasaklanıyor." ifadelerini kullanarak yaşanan duruma tepki gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

