CHP'li Uzun'dan Seki Çayırı'nın TOKİ'ye devredilmesine tepki

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, tarımın, hayvancılığın ve ata sporlarının merkezi konumundaki Seki Çayırı’nın TOKİ’ye devredilerek konut projesine dahil edilmesine tepki gösterdi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Seki Çayırı’nın TOKİ’ye devredilerek konut projesine dahil edilmesi kararını TBMM gündemine taşıdı.

Konuyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Uzun, Seki Çayırı’nın yalnızca bir mera alanı değil, yüzyıllardır bölge halkının geçim kaynağı ve kültürel yaşamının simgesi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Seki Çayırı, Muğla’nın üretim belleğidir. Tarımın, hayvancılığın, yağlı güreşlerin, imece kültürünün yaşadığı bir alandır. Bu alanı yapılaşmaya açmak, köylünün emeğini, üreticinin geleceğini ve yerel kültürümüzü yok saymaktır. Muğla’nın çayırını da, ormanını da, kıyısını da betona teslim etmeyeceğiz.”

Uzun, TOKİ’ye devredilen alanın tarımsal üretim açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, kararın Mera Kanunu’na ve çevre koruma ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.

“Yıllardır yaylacılıkla, tarımla, hayvancılıkla, ata sporlarıyla ayakta duran bir alanın rant uğruna imara açılması, sadece doğayı değil, toplumsal belleğimizi de tahrip eder” diyen Uzun, hükümeti halkın sesine kulak vermeye çağırdı.

Seki Çayırı’nın geleceğine dair kararların şeffaf ve halkın katılımıyla alınması gerektiğini belirten Uzun, Bakan Kurum'a "Devir işleminin hangi gerekçeyle yapıldığı, Mera Kanunu kapsamında gerekli izinlerin alınıp alınmadığı, bölgeye ilişkin çevresel etki değerlendirmesi yapılıp yapılmadığı ve yerel halkın geçim kaynağının nasıl korunacağı"nı sordu.

Uzun, “Bugün Seki Çayırı’na sahip çıkmak, sadece bir mera alanını değil, üretimi, kültürü ve doğayı savunmaktır. Muğla’nın her karışı, bu kentin insanlarının alın teriyle yoğrulmuştur. Bu toprağa dokunan her kararın muhatabı da Muğlalılardır. Biz, halkımızın iradesine rağmen alınan hiçbir kararı kabul etmeyeceğiz" dedi.