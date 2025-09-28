CHP'li Tüzün: Bizim rakibimiz ne AKP ne Erdoğan

CHP 39. Bozüyük Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

Kongreye katılan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"31 Mart’tan sonra yapılan tüm anketlerde, tüm kamuoyu yoklamalarında Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti konumuna gelmiştir. Bugün itibarıyla seçim yapılsa, partimiz yüzde 41 oy oranına ulaşmış durumdadır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin sizlerin belirlediği, 19 Mart’ta seçtiğimiz aday Sayın Ekrem İmamoğlu, yüzde 58 oyla Türkiye’nin yeni Cumhurbaşkanı’dır.

Partimizin oyları böylesine yükselirken, siyasi iktidar "CHP’yi nasıl böleriz, oylarının yükselmesini nasıl engelleriz" anlayışıyla, sandıkta ve demokrasiyle başaramadıklarını siyaset oyunlarıyla önümüze geçmeye çalıştı. Ama yılmadık, mücadeleyi bırakmadık. Özellikle Sayın Genel Başkanımızın olağanüstü gayretiyle biz milletvekilleri, il ve ilçe örgütlerimiz, kadın kolları başkanlarımız, partimizin yetkili organları ve kuşkusuz 413 belediye başkanımızla birlikte bu mücadeleyi sürdürüyoruz.

"YARGI SOPASINI KENDİ ZIRHLARI GİBİ KULLANAN BİR ANLAYIŞLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Bizim rakibimiz AKP değil, Recep Tayyip Erdoğan da değil; bizim rakibimiz devletin valileri, devletin savcılarıdır. Artık bunlarla mücadele ediyoruz. Yargı sopasını kendi zırhları gibi kullanan bir anlayışla mücadele ediyoruz. Hepiniz biliyorsunuz ve yaşıyorsunuz. Bugün geldiğimiz noktada bu siyasi iradenin yargıyı nasıl siyasete alet ettiğini her platformda dile getiriyoruz. Bazıları inanıyordu, bazıları inanmıyordu. Ancak daha 4 gün önce Trump’ın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na söyledikleri bunun en somut örneğidir. Erdoğan’ın, "Bu kellem bu gövdeden ayrılsa da bu rahip cezaevinden çıkamayacak" sözlerini hatırlayın. O rahip cezaevinden çıktı ve Trump üç gün önce Erdoğan’a teşekkür etti. İşte siyasetin yargı üzerindeki etkisinin en açık göstergesi budur."