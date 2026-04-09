CHP'li Taşçıer paylaştı! Tutuklu gazeteci İsmail Arı'dan mesaj: Yüzümde ne korku ne pişmanlık görecekler

CHP Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşçıer, bugün tutuklu gazeteci İsmail Arı'yı cezaevinde ziyaret etti. Taşçıer, Arı'nın cezaevinden gönderdiği mesajı da kamuoyuyla paylaştı.

Ziyarete ilişkin sosyal medya X hesabından paylaşım yapan Taşçıer, "Yüzünde korkunun değil kararlılığın; baskının değil direncin ifadesini gördüm. Gözaltına alındığı ilk andan haksız ve hukuksuz tutuklandığı son ana kadar hep gazetecilik yaptı. Bugün de aynı kararlılıkla hakikati savunmaya devam ediyor. Onun sesi, dört duvarı da demir parmaklıkları da aşacak kadar güçlü." ifadelerini kullandı.

Gamze Şengel Taşçıer, paylaşımının tamamında şu ifadelere yer verdi:

"Bir iktidar, eleştiriye tahammül edebildiği ölçüde güçlüdür. Oysa karşımızda gücünü yitirmiş, halkın gözünden düşmüş bir siyasi kadro var.

Bugün "Gazetecilik suçu"ndan tutuklu olan İsmail Arı'yı Sincan cezaevinde ziyaret ettim.

Yüzünde korkunun değil kararlılığın; baskının değil direncin ifadesini gördüm.

Gözaltına alındığı ilk andan haksız ve hukuksuz tutuklandığı son ana kadar hep gazetecilik yaptı. Bugün de aynı kararlılıkla hakikati savunmaya devam ediyor.

Onun sesi, dört duvarı da demir parmaklıkları da aşacak kadar güçlü.

Gazetecilikten suç üretmeye çalışanlara karşı tarihin doğru yerinde durarak, “Yüzümde ne korku ne pişmanlık görecekler" diyerek en onurlu cevabı veren

İsmail Arı yalnız değildir."