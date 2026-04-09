CHP'li Taşçıer paylaştı! Tutuklu gazeteci İsmail Arı'dan mesaj: Yüzümde ne korku ne pişmanlık görecekler

Yayınlanma:
CHP'li Gamze Taşçıer, tutuklu gazeteci İsmail Arı'yı cezaevinde ziyaret etti. Taşçıer, ziyaretine ilişkin, "Yüzünde korkunun değil kararlılığın; baskının değil direncin ifadesini gördüm" dedi. Arı ise gönderdiği mesajda, "Israrla vurguluyorum, yüzümde ne korku ne de pişmanlığı göremeyecekler" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşçıer, bugün tutuklu gazeteci İsmail Arı'yı cezaevinde ziyaret etti. Taşçıer, Arı'nın cezaevinden gönderdiği mesajı da kamuoyuyla paylaştı.

Son Dakika | İsmail Arı'dan AYM kararı! Tutukluluğuna itiraz reddedildiSon Dakika | İsmail Arı'dan AYM kararı! Tutukluluğuna itiraz reddedildi

"YÜZÜNDE KORKUNUN DEĞİL KARARLILIĞIN İFADESİNİ GÖRDÜM"

Gamze Şengel Taşçıer, paylaşımının tamamında şu ifadelere yer verdi:

"Bir iktidar, eleştiriye tahammül edebildiği ölçüde güçlüdür. Oysa karşımızda gücünü yitirmiş, halkın gözünden düşmüş bir siyasi kadro var.

Bugün "Gazetecilik suçu"ndan tutuklu olan İsmail Arı'yı Sincan cezaevinde ziyaret ettim.

Yüzünde korkunun değil kararlılığın; baskının değil direncin ifadesini gördüm.

Gözaltına alındığı ilk andan haksız ve hukuksuz tutuklandığı son ana kadar hep gazetecilik yaptı. Bugün de aynı kararlılıkla hakikati savunmaya devam ediyor.

Onun sesi, dört duvarı da demir parmaklıkları da aşacak kadar güçlü.

Gazetecilikten suç üretmeye çalışanlara karşı tarihin doğru yerinde durarak, “Yüzümde ne korku ne pişmanlık görecekler" diyerek en onurlu cevabı veren

İsmail Arı yalnız değildir."

"YÜZÜMDE NE KORKU NE DE PİŞMANLIĞI GÖREMEYECEKLER"

İsmail Arı'nın cezaevinden gönderdiği mesaj şöyle:

"18 gündür cezaevinde tutuluyorum. Israrla vurguluyorum, yüzümde ne korku ne de pişmanlığı göremeyecekler.

Ben gazeteciyim. Haberlerim onları rahatsız etti diye buradayım. Benim sesim duvarları aşacak. İsmail Arı, Sincan Cezaevi."

smail-ari-mesaj.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Türkiye
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı