CHP'li Tanrıkulu'dan Osman Kavala çağrısı

CHP'li Tanrıkulu'dan Osman Kavala çağrısı
Yayınlanma:
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 8 yıldır cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını öngören bağlayıcı AİHM kararlarına uyulmamasını eleştirdi. Tanrıkulu, bu durumu "Türkiye'deki rejim krizinin somut göstergelerinden biri" olarak nitelendirdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yaptığı yazılı açıklamayla, iş insanı Osman Kavala'nın uzun süredir devam eden tutukluluğuna ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmamasına sert tepki gösterdi.

Kavala'nın 8 yıldır cezaevinde olduğunu hatırlatan Tanrıkulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin açıkça ihlal ve "derhal serbest bırakılmalı" yönünde kararları olmasına rağmen Kavala'nın hala içeride olduğunu belirtti. Tanrıkulu, bu durumu Türkiye'deki hukuk sistemi açısından bir krize işaret etti:

"Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını öngören ve bağlayıcı nitelik taşıyan AİHM kararlarına uyulmaması, Türkiye'deki rejim krizinin somut göstergelerinden biridir. Bir an evvel AİHM kararları uygulanmalı ve Osman Kavala derhal serbest bırakılmalıdır."

Tanrıkulu, Kavala'nın özgürlük meselesinin sadece şahsi bir mesele olmadığını, aynı zamanda Türkiye için bir "adalet ve hukuk sınavı" olduğunu vurguladı.

CHP'li Ağbaba'dan Numan Kurtulmuş'a 'Can Atalay' çağrısıCHP'li Ağbaba'dan Numan Kurtulmuş'a 'Can Atalay' çağrısı

"OSMAN KAVALA DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR"

Tanrıkulu'nun açıklaması bu şekilde:

"Osman Kavala’nın özgürlüğü, sadece onun şahsında bir mesele değil, adalet ve hukuk sınavıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin norm denetimi sonucu verdiği kararları uygulamamak da Türkiye'de - Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi bakımından - belki de en ağır sabıka kayıtlarından biri olarak tarihe geçmiştir. Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını öngören ve bağlayıcı nitelik taşıyan AİHM kararlarına uyulmaması, Türkiye'deki rejim krizinin somut göstergelerinden biridir. Bir an evvel AİHM kararları uygulanmalı ve Osman Kavala derhal serbest bırakılmalıdır."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Sivas Giresun'a karşı çıktı
Sivas Giresun'a karşı çıktı
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye
Çanakkale'de iş cinayeti! 1 işçi yaşamını yitirdi
Çanakkale'de iş cinayeti! 1 işçi yaşamını yitirdi
Tarabya'daki paha biçilmez arazi sahiplerini buldu! Rusya kaybetti
Tarabya'daki paha biçilmez arazi sahiplerini buldu! Rusya kaybetti