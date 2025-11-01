CHP'li Tanrıkulu'dan Osman Kavala çağrısı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yaptığı yazılı açıklamayla, iş insanı Osman Kavala'nın uzun süredir devam eden tutukluluğuna ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmamasına sert tepki gösterdi.

Kavala'nın 8 yıldır cezaevinde olduğunu hatırlatan Tanrıkulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin açıkça ihlal ve "derhal serbest bırakılmalı" yönünde kararları olmasına rağmen Kavala'nın hala içeride olduğunu belirtti. Tanrıkulu, bu durumu Türkiye'deki hukuk sistemi açısından bir krize işaret etti:

"Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını öngören ve bağlayıcı nitelik taşıyan AİHM kararlarına uyulmaması, Türkiye'deki rejim krizinin somut göstergelerinden biridir. Bir an evvel AİHM kararları uygulanmalı ve Osman Kavala derhal serbest bırakılmalıdır."

Tanrıkulu, Kavala'nın özgürlük meselesinin sadece şahsi bir mesele olmadığını, aynı zamanda Türkiye için bir "adalet ve hukuk sınavı" olduğunu vurguladı.

Tanrıkulu'nun açıklaması bu şekilde: