CHPli Karasu: Bir daha STK’larda bile seçim yapmaktan bahsedemeyiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kayyum atamalarına ve yargı süreçlerine tepki göstermek için bugün Ankara Tandoğan Meydanı’nda “Vesayete karşı, demokrasi için! Kayyuma ve darbeye karşı, halkın iradesi için!” sloganıyla miting düzenledi.

Miting öncesi ANKA Haber Ajansı’na konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, partinin 102 yıllık mücadelesine dikkat çekti. Karasu, “CHP 102 yıllık tarihi boyunca büyük baskılara ve darbelere tanıklık etti ama hiçbir güç CHP’yi yıkamadı. Bu parti savaş meydanlarında kuruldu, iradeyi saraylardan alıp millete verdi. Bugün de yine milletin iradesi ön planda olacaktır” ifadelerini kullandı.

Karasu, iktidara da sandık uyarısı yaptı:

“23 yıldır AKP iktidarı vatandaşlarımız tarafından iktidarda tutuldu, Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçildi. CHP, bu iradeye saygı gösterdi. Şimdi 31 Mart seçimlerinde birinci parti olan CHP’ye de saygı gösterilmesi gerekiyor. Sarayda oturan zat ve onun hakimliğe, savcılığa soyunanları da buna saygı duymak zorunda.”

Yargı sürecine ilişkin de konuşan Karasu, yarınki mahkemeye işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’de hukukun h’si kaldıysa bu davanın toptan reddedilmesi gerekir. Aksi halde sandığın güvenliğinden bahsedemeyiz. Nasıl mal ve can güvenliği yoksa sandık güvenliği de kalmaz. Ancak ben hala hukuku tanıyan, saygın hakim ve savcıların olduğunu biliyorum.”