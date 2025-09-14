CHPli Karasu: Bir daha STK’larda bile seçim yapmaktan bahsedemeyiz

CHPli Karasu: Bir daha STK’larda bile seçim yapmaktan bahsedemeyiz
Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Türkiye’de hukukun h’si kaldıysa yarınki mahkemenin artık bu davayı toptan reddetmesi gerekiyor. Çünkü bu şekilde Türkiye’de bir daha sandıktan bahsedemeyiz. Bir daha ticaret odalarında, sanayi odalarında, STK’larda bile seçim yapmaktan bahsedemeyiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kayyum atamalarına ve yargı süreçlerine tepki göstermek için bugün Ankara Tandoğan Meydanı’nda “Vesayete karşı, demokrasi için! Kayyuma ve darbeye karşı, halkın iradesi için!” sloganıyla miting düzenledi.

Miting öncesi ANKA Haber Ajansı’na konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, partinin 102 yıllık mücadelesine dikkat çekti. Karasu, “CHP 102 yıllık tarihi boyunca büyük baskılara ve darbelere tanıklık etti ama hiçbir güç CHP’yi yıkamadı. Bu parti savaş meydanlarında kuruldu, iradeyi saraylardan alıp millete verdi. Bugün de yine milletin iradesi ön planda olacaktır” ifadelerini kullandı.

Karasu, iktidara da sandık uyarısı yaptı:

“23 yıldır AKP iktidarı vatandaşlarımız tarafından iktidarda tutuldu, Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçildi. CHP, bu iradeye saygı gösterdi. Şimdi 31 Mart seçimlerinde birinci parti olan CHP’ye de saygı gösterilmesi gerekiyor. Sarayda oturan zat ve onun hakimliğe, savcılığa soyunanları da buna saygı duymak zorunda.”

Yargı sürecine ilişkin de konuşan Karasu, yarınki mahkemeye işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’de hukukun h’si kaldıysa bu davanın toptan reddedilmesi gerekir. Aksi halde sandığın güvenliğinden bahsedemeyiz. Nasıl mal ve can güvenliği yoksa sandık güvenliği de kalmaz. Ancak ben hala hukuku tanıyan, saygın hakim ve savcıların olduğunu biliyorum.”

Kaynak:ANKA

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
Binlerce kişi Konya'ya akın etti!
Binlerce kişi Konya'ya akın etti!
İmamoğlu: Demokrasiye, hukuka ve Türkiye’ye sahip çıkalım
İmamoğlu: Demokrasiye, hukuka ve Türkiye’ye sahip çıkalım