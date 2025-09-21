CHP'li Karabat: Partimizi mahkemeye düşürenler mağlup olacak

Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Ankara'da toplanan 22. Olağanüstü Kurultay'ı "olağanüstü hallere" bağladı. Karabat, "Partimizi mahkemeye düşürenler mağlup olacak" diyerek iç ve dış eleştirilere yanıt verdi.

Partinin ve belediye başkanlarının ciddi bir saldırı altında olduğunu ifade eden Karabat, düzenlenen kongrenin "olağanüstü hallerden" kaynaklandığını belirtti.

Özgür Karabat, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Partimiz hepinizin bildiği gibi çok ciddi bir saldırı altında. Hem partimizin kurultayları hem belediye başkanları çok ciddi bir saldırı altında. Aslında bugün olağanüstü hallerden kaynaklı bir olağanüstü kongreyi yapıyoruz. Bugün gerçekleşecek kongreden sonra partimizin olağan kurultay süreçleri devam edecek. Netice itibariyle partimizi mahkeme koridorlarına düşürenler buradan mağlup olarak çıkacaklar. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi ve millet olacak."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Türkiye
Döner savaşını Avrupa kazandı: Tescil hamlesi geri tepti
Döner savaşını Avrupa kazandı: Tescil hamlesi geri tepti
Seyir halindeyken alev aldı: Ölümden döndü!
Seyir halindeyken alev aldı: Ölümden döndü!