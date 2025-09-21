CHP'li Karabat: Partimizi mahkemeye düşürenler mağlup olacak

Partinin ve belediye başkanlarının ciddi bir saldırı altında olduğunu ifade eden Karabat, düzenlenen kongrenin "olağanüstü hallerden" kaynaklandığını belirtti.

Özgür Karabat, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Partimiz hepinizin bildiği gibi çok ciddi bir saldırı altında. Hem partimizin kurultayları hem belediye başkanları çok ciddi bir saldırı altında. Aslında bugün olağanüstü hallerden kaynaklı bir olağanüstü kongreyi yapıyoruz. Bugün gerçekleşecek kongreden sonra partimizin olağan kurultay süreçleri devam edecek. Netice itibariyle partimizi mahkeme koridorlarına düşürenler buradan mağlup olarak çıkacaklar. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi ve millet olacak."