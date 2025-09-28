CHP'li Karabat: Erdoğan ABD ve Rusya'dan meşruiyet sağlamaya çalışıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yayımladığı bir açıklama ile iktidarın dış politikasını ve ekonomik ilişkilerini eleştirdi. Karabat, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet nezdinde meşruiyetini yitirdiğini savunarak, bu meşruiyeti uluslararası alanda, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya nezdinde sağlamaya çalıştığını savundu. Karabat, "Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik durumunu kendi siyasi ikbali için kullanan Erdoğan, Trump ve Putin’e her türlü tavizi veriyor. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çevirdiği yasadışı tüm işler, yabancı istihbarat örgütleri tarafından biliniyor ve bunlar koz olarak kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

"AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE RUSYA’YA TAVİZ ÜZERİNE TAVİZ VERİYOR"

Karabat, açıklamasında bu tavizlerin somut maliyetleri olduğunu iddia ederek şu örnekleri sıraladı:

"Rusya, Akkuyu Nükleer Santrali’nden 25 milyar dolar, S400 füzelerinden 2,5 milyar dolar kopardı. Şimdi benzerini Trump da yapacak. Yolcu uçağı, nükleer anlaşma, sıvılaştırılmış doğal gaz için Erdoğan ile el sıkıştı. Bunun maliyeti şimdilik 100 milyar dolar. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’ya taviz üzerine taviz veriyor. Amerika Birleşik Devletleri’ne gümrük vergileri kaldırıldı, Eskişehir’deki kıymetli madenlerin Amerika Birleşik Devletleri’ne verilmesi söz konusu."

Karabat, Suriye, Gazze ve F35 gibi temel sorunların çözülmemesine rağmen milyarlarca dolarlık alımlar yapıldığını da sözlerine ekledi.

"ERDOĞAN’DAN SES ÇIKMADI"

Özgür Karabat, yabancı liderlerin bu durumu bir fırsat olarak gördüğünü savunarak şunları söyledi:

"Trump’ın önünde anket var. Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 30’u geçemiyor, Cumhuriyet Halk Partisi ise yüzde 40’ın üzerinde. Erdoğan’ın bir daha cumhurbaşkanı seçilmesine imkan yok. Bu nedenle Trump bir tüccar gibi düşünüyor ve kendi ülkesi için Erdoğan’a meşruiyet verdiğini söyleyerek milyarlarca dolarlık mal satıyor. Aynı şekilde Putin de Erdoğan’ın halk desteğini kaybettiğini biliyor ve onun açıklarını kullanarak her türlü şantajı yapıyor. Rusya’da faaliyet gösteren 2 milyar dolarlık Anadolu Grubu şirketine Rus devleti el koydu (çöktü) ama Erdoğan’dan ses çıkmadı."

"YÜZ MİLYARLARCA DOLARLIK MADDİ ZARARIN HESABI TEK TEK SORULACAK"

Açıklamasında, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile olan 2023, 2024 ve 2025'in ilk sekiz aylık ithalat ve ihracat rakamlarını içeren bir tabloyu da paylaşan Karabat, ithalatın gelecekte daha da artacağını öne sürdü. Karabat, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"Dikkat ederseniz yabancı ülke liderleri Türkiye hakkında konuşmuyor, sadece Erdoğan’dan bahsediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çıkarları yerine Erdoğan’ın kimliği ön plana çıkarılıyor. Türkiye 1’den büyüktür. Erdoğan’ın millet nezdinde meşruiyeti kalmamıştır. Hileli seçimlerle, rakiplerini hapse atarak koltukta oturamaz. Çok yakında, bu millet gerçek meşru cumhurbaşkanını seçecek. İşte o zaman Türkiye’ye verilen yüz milyarlarca dolarlık maddi zararın hesabı tek tek sorulacak."