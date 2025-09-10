CHP'li iki yöneticiye soruşturma

CHP'li iki yöneticiye soruşturma
Yayınlanma:
İzmir'de CHP Bornova İlçe Başkanı ve CHP İl Başkan Yardımcısı hakkında suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

İzmir'de CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve CHP İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın hakkında suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet'tin haberine göre Bornova ilçesinde CHP üyesi ve delegesi Recep Solugan, meclis üyesi olabilmek için CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve CHP İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın'ın, "bağış" adı altında 2024'ün Şubat ayında kendisinden para aldığını iddia ederek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine de şikayet başvurusu yapan Solugan'ın iddiaları üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağın ve Çapın hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Türkiye
Kayyum Gürsel Tekin'in planı ortaya çıktı: 'Yeni devlet düzeni' diyerek genel başkanlık teklif etmiş
Kayyum Gürsel Tekin'in planı ortaya çıktı: 'Yeni devlet düzeni' diyerek genel başkanlık teklif etmiş
Tutuklu avukat Epözdemir: Anlatmak istediğim çok şey var
Tutuklu avukat Epözdemir: Anlatmak istediğim çok şey var