CHP'li Gürer'den iktidara et fiyatları eleştirisi: Dar gelirli için yeniden lüks oldu

Niğde'nin Bor ilçesinde kasap esnafıyla bir araya gelerek sektörün sorunlarını dinleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, kesimhane fiyatlarındaki artışın raflara katlanarak yansıdığını ifade etti. Ulusal Kırmızı Et Konseyi verilerini paylaşan Gürer, 2 Ocak 2025 tarihinde kombina ve kesimhanelerde dana yağsız etin kilogram fiyatının 374 Türk Lirası, kuzu yağsız etin ise 443 Türk Lirası olduğunu hatırlattı.

Gürer, 25 Eylül 2025 tarihi itibarıyla bu fiyatların dana yağsız ette 468 Türk Lirası’na, kuzu yağsız ette ise 508 Türk Lirası’na yükseldiğini kaydetti. Gürer, "Yaklaşık dokuz ayda dana etinde 94 lira, kuzu etinde 65 liralık kesimhane fiyat artışı yaşandı. Kısa bir süre dana etinde fiyatlarındaki artış engellenmiş olsa da 25 Eylül itibarıyla dana eti geçen aya göre yüzde 2,8, kuzu eti ise yüzde 5,4 arttı. Bu artış son satış noktasına kadar zamlanarak vatandaşa ulaşınca, vatandaşın sofrasına et girmesi iyiden iyiye zorlaştı” dedi.

"İTHAL GETİRDİĞİ ÜRÜN DE BU FİYATLARDAN SATILIYORSA NEDEN İTHALAT YAPILIYOR"

Gürer, piyasayı dengelemek amacıyla yapılan ithalatın da fiyatları düşürmediğini, aksine bazı ürünlerde fahiş etiketlere neden olduğunu belirtti. Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilerek Ankara'daki özel bir markette satılan Angus bonfilenin kilogram fiyatının 1200 Türk Lirası olduğunu söyleyen Gürer, "2024 Nisan ayında 324 liradan satılan 1 kilogram kuşbaşı Et ve Süt Kurumu etinin özel bir markette satış fiyatı bugün ikiye katlamış durumda. Yüzde 100 üzerinde bir fiyat artışı var" diye konuştu.

Niğde'nin Bor ilçesindeki bir kasapta bonfilenin 800-900 Türk Lirası olduğunu belirten Gürer, "İthal ürün Ankara’da bonfile 1200 Türk Lirası’ndan satılıyorsa bu nasıl olacak? Et ve Süt Kurumu’nun ithal getirdiği ürün de bu fiyatlardan satılıyorsa neden ithalat yapılıyor? İthalat amacı piyasayı dengelemek diye masal anlatanlar, Et ve Süt Kurumu ithal et fiyatını açıklamalıdır" ifadelerini kullandı.

"SATIŞLARIMIZ YÜZDE 75 DÜŞTÜ"

Bor ilçesinde uzun yıllardır kasaplık yapan Cemal Çopur ise vatandaşın alım gücünün kalmadığını ve satışlarının geçen yıla göre yüzde 75 oranında düştüğünü söyledi. Çopur, "Para pul oldu. Dana karkas kesimde 460-470 Türk Lirası’na dayanır. Bizim kasaplık geçmişimiz eskiye dayanır ama kasaplık bitmek üzere. Hayvancılık da daraldı. Bir çobanın aylığı 50-70 bin lira oldu, çoban bulmak zor. Bir 50 kilogram torba yem 850 lira. Gelir yok, gider çok. Ben yılbaşında bırakacağım" diyerek sektördeki zorlukları dile getirdi.

"YERLİ HAYVANCILIK DESTEKLENMELİ"

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Gürer, artan maliyetler ve yanlış politikalar nedeniyle hayvancılık sektörünün zor bir dönemden geçtiğini vurguladı. Sorunun çözümü için ithalat yerine yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini belirten Gürer, şu önerilerde bulundu:

"Bu iş çözümlenebilir. Yemin sübvanse edilmesi, besiciye yeterli desteğin verilmesi, yerli hayvancılığın geliştirilmesi, çiftçinin giderlerinin azaltılması gerekir. Anadolu’da kasaplarda ortalama fiyat 600-700 Türk Lirası iken aynı ürün ithal geldiğinde büyük marketlerde 1000-1100 Türk Lirası aralığında satılıyor. Burada büyük bir yanlışlık var. Türkiye bu süreci çözmek zorunda çünkü çocuklar et ve sütten mahrum kalıyor, protein alamıyor. Geleceğimizin çocuklarının gelişimi bile bu nedenle sorunlu hale gelir."