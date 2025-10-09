CHP'li Emir'den MHP'li Yalçın'a sert yanıt: Cesaretin varsa çık karşıma

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel'i hedef aldı. Yalçın'a yanıt veren Emir "Sen konuşmaya devam et; biz seni ciddiye almayacağız" dedi.

Semih Yalçın paylaşımını, "CHP yağdanlığı Deniz Yücel ve Özgür Özel'in kuyruğu Murat Emir ile yanaşmasına dair" başlığıyla yayımladı.

Açıklamasında CHP'li isimlere yönelik ağır ifadeler kullanan Yalçın, CHP lideri Özgür Özel'i hedef alarak "Hukuk fakültesini bitirip de mesleki alanda dikiş tutturamayan niteliksiz CHP militanlarını yalaka, yağcı, alkışçı, şakşakçı, yıkayıcı, aklayıcı, temizleyici gibi partisinin ‘siyasi müstahdem' kadrolarında değerlendiren" dedi.

Yalçın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel için de "Böylece kimi hukukçu artıkları CHP'de yıkama/yağlama/iç-dış temizleme çavuşları hâline getiriliyor. Deniz Yücel de bunlardan biri…" ifadelerini kullandı.

Yalçın, CHP'li belediyeler hakkında da Özgür Özel'in sert tepki gösterdiği "kamuoyuna akseden hırsızlıklar" ifadesini kullandı.

MHP'li Yalçın ayrıca, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir için de "Emir'in bize kendi kalemiyle cevap verecek erdemi gösterememesi; kalibreden geçtik, siyasetteki hükmünün kurusıkı bir tabancadan öteye geçmediğini de gözler önüne serdi" ifadelerini kullandı.

Emir'in bir "danışman" aracılığıyla kendisine yanıt verdiğini ileri sürdü ve bu kişiye yönelik iddialar sıraladı.

ekran-goruntusu-2025-10-09-150658.jpg

MURAT EMİR'DEN YALÇIN'A: SEN GENEL BAŞKANIMIZIN DENGİ DEĞİLSİN

MHP'li Yalçın'ın açıklamaları üzerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yazılı bir açıklama yaparak Yalçın'a yanıt verdi. Emir, Yalçın'ı canlı yayında tartışmaya davet etti:

"Sen Genel Başkanımız Özgür Özel'in dengi muhatabı değilsin; olamazsın. Siyaset dilin de yalanla hakaret arasına sıkışmış; zevksiz bir provokasyondan öteye geçmiyor.

Devam edersen, seviyesizliğinle aynı zemine inmeyeceğim, çünkü senin üslubun, benim dilimle denk değil.

Her cümlen seni küçültüyor; ne kadar konuşursan o kadar silikleşiyorsun.

Cümle kurmakta zorlanıyor olman, benim paylaşımlarımın netliğini, açıklığını ve sahipliğini değiştirmez.

Yıllarca metin yazarlarının aklı ile siyaset yaptığından, kişi kendinden bilirmiş işi.

Cesaretin varsa çık karşıma, istediğin televizyon kanalında yüz yüze tartışalım.

Ama biliyorum: senin cesaretin arkadan iftira atmaya, dedikodu üretmeye yetiyor ve onunla da övünüyorsun.

Kurusıkı konuşuyorsun. Gürültü çıkarıyor, çok ses yapıyorsun; fakat hedef tutmuyor, etkisi yok.

Siyasi duruşun yok, yalnızca hırçın bir etki arıyorsun.
Sen konuşmaya devam et; biz seni ciddiye almayacağız.

Senin attığın çamurlar bize yapışmaz.

Bizim yolumuz aydınlık, seninki karanlık ve iftira dolu."

ekran-goruntusu-2025-10-09-150741.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

