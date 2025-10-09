CHP'li Emir'den MHP'li Yalçın'a sert yanıt: Cesaretin varsa çık karşıma

Semih Yalçın paylaşımını, "CHP yağdanlığı Deniz Yücel ve Özgür Özel'in kuyruğu Murat Emir ile yanaşmasına dair" başlığıyla yayımladı.

Açıklamasında CHP'li isimlere yönelik ağır ifadeler kullanan Yalçın, CHP lideri Özgür Özel'i hedef alarak "Hukuk fakültesini bitirip de mesleki alanda dikiş tutturamayan niteliksiz CHP militanlarını yalaka, yağcı, alkışçı, şakşakçı, yıkayıcı, aklayıcı, temizleyici gibi partisinin ‘siyasi müstahdem' kadrolarında değerlendiren" dedi.

Yalçın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel için de "Böylece kimi hukukçu artıkları CHP'de yıkama/yağlama/iç-dış temizleme çavuşları hâline getiriliyor. Deniz Yücel de bunlardan biri…" ifadelerini kullandı.

Yalçın, CHP'li belediyeler hakkında da Özgür Özel'in sert tepki gösterdiği "kamuoyuna akseden hırsızlıklar" ifadesini kullandı.

MHP'li Yalçın ayrıca, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir için de "Emir'in bize kendi kalemiyle cevap verecek erdemi gösterememesi; kalibreden geçtik, siyasetteki hükmünün kurusıkı bir tabancadan öteye geçmediğini de gözler önüne serdi" ifadelerini kullandı.

Emir'in bir "danışman" aracılığıyla kendisine yanıt verdiğini ileri sürdü ve bu kişiye yönelik iddialar sıraladı.

MURAT EMİR'DEN YALÇIN'A: SEN GENEL BAŞKANIMIZIN DENGİ DEĞİLSİN

MHP'li Yalçın'ın açıklamaları üzerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yazılı bir açıklama yaparak Yalçın'a yanıt verdi. Emir, Yalçın'ı canlı yayında tartışmaya davet etti: