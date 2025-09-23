CHP'li Berhan Şimşek ihraç istemiyle disipline sevk edildi

CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı ve eski milletvekili Berhan Şimşek resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinde tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

"ONUR MADALYAMI SİZLER İLE PAYLAŞIYORUM"

CHP, İstanbul İl yönetimine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ile birlikte açıklama yapacak olan eski il başkanı Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti.

15 Eylül’de yapılan MYK toplantısında, tüzüğün 63/5, 64 ve 68/1-b maddeleri uyarınca oybirliğiyle alınan karar doğrultusunda, Berhan Şimşek’in disipline sevki kararlaştırıldı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli arkadaşlar 45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizler ile paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Tekin ve Şimşek, bugün saat 14.30'da, CHP'nin Sarıyer'deki eski il binasında bir basın açıklaması yapacak.