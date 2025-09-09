CHP'li belediye başkanının iş yerine silahlı saldırı!

Adana’nın Yüreğir ilçesi 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan CHP'li Belediye Başkanı Ali Demirçalı’ya ait iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, iş yerine gelerek Başkan Demirçalı’nın makam koltuğuna ateş etti. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Demirçalı açıklamasında "Bizim tek amacımız, Yüreğir halkına hizmet etmek ve memleketimize değer katmaktır. Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Demirçalı şu ifadeleri kullandı: