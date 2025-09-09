CHP'li belediye başkanının iş yerine silahlı saldırı!

Yayınlanma:
Adana’nın Yüreğir ilçesinde Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın iş yerine kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yerindeki makam koltuğu hedef alınırken, olayda yaralanan olmadı.

Adana’nın Yüreğir ilçesi 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan CHP'li Belediye Başkanı Ali Demirçalı’ya ait iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, iş yerine gelerek Başkan Demirçalı’nın makam koltuğuna ateş etti. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Demirçalı açıklamasında "Bizim tek amacımız, Yüreğir halkına hizmet etmek ve memleketimize değer katmaktır. Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Demirçalı şu ifadeleri kullandı:

"İş yerime kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiştir. Ofisime girerek makam koltuğuna ateş eden şahıs, olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştır. Çok şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmamıştır. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki hiçbir zorbalık, hiçbir tehdit bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Bizim tek amacımız, Yüreğir halkına hizmet etmek ve memleketimize değer katmaktır. Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Olayın en kısa sürede aydınlığa kavuşacağına, failin ve eğer arkasında birileri varsa onların da yargı önünde hesap vereceğine inancım tamdır. Kimse şunu unutmasın; biz milletimizin iradesinden ve halkımıza hizmet etme sorumluluğundan başka hiçbir güç tanımıyoruz. Karanlık oyunlarla, gözdağı vererek bizi korkutacaklarını sananlar büyük bir yanılgı içindedir. Yüreğir için, Adana için, ülkemiz için hizmet yolunda dimdik ayaktayız."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

