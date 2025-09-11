CHP'li belediye başkanının iş yeri kurşunlanmıştı: Sebebi belli oldu

Adana’da Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın iş yerine girip boş koltuğa tabancayla ateş eden saldırgan yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin, belediye ile yaşanan alacak anlaşmazlığı nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Sitemizi

Haberler'de takip edin