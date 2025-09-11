CHP'li belediye başkanının iş yeri kurşunlanmıştı: Sebebi belli oldu

CHP'li belediye başkanının iş yeri kurşunlanmıştı: Sebebi belli oldu
Yayınlanma:
Adana’da Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın iş yerine girip boş koltuğa tabancayla ateş eden saldırgan yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin, belediye ile yaşanan alacak anlaşmazlığı nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Adana’da Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı. Şüphelinin, belediye ile yaşanan alacak anlaşmazlığı nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Olay, 9 Eylül’de Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’nda meydana geldi. Başkan Demirçalı’nın inşaat şirketinin bulunduğu apartmanın ikinci katındaki ofisine giren bir kişi, içeride kimsenin bulunmadığı sırada boş koltuğa tabancayla ateş açtıktan sonra kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda zanlının Ali Mert A. (27) olduğu tespit edildi. Şüpheli, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde sokakta yürürken gözaltına alındı.

Ali Mert A.’nın emniyetteki ifadesinde, ailesine ait su firmasından belediyeye şişelenmiş su sattıklarını, ancak alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle saldırıyı düzenlediğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye
İzmir'deki karakol saldırısında şok detaylar: Babasıyla atış talimi yapmış, patlayıcı yapımını internetten öğrenmiş!
İzmir'deki karakol saldırısında şok detaylar: Babasıyla atış talimi yapmış, patlayıcı yapımını internetten öğrenmiş!
İmamoğlu’ndan Oğuzhan Uğur’a mektup
İmamoğlu’ndan Oğuzhan Uğur’a mektup