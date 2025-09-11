CHP'li belediye başkanının iş yeri kurşunlanmıştı: Sebebi belli oldu
Adana’da Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı. Şüphelinin, belediye ile yaşanan alacak anlaşmazlığı nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Olay, 9 Eylül’de Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’nda meydana geldi. Başkan Demirçalı’nın inşaat şirketinin bulunduğu apartmanın ikinci katındaki ofisine giren bir kişi, içeride kimsenin bulunmadığı sırada boş koltuğa tabancayla ateş açtıktan sonra kaçtı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda zanlının Ali Mert A. (27) olduğu tespit edildi. Şüpheli, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde sokakta yürürken gözaltına alındı.
Ali Mert A.’nın emniyetteki ifadesinde, ailesine ait su firmasından belediyeye şişelenmiş su sattıklarını, ancak alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle saldırıyı düzenlediğini söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)