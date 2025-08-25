CHP'li Belediye Başkanı istifa etti

CHP'li Belediye Başkanı istifa etti
Yayınlanma:
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti.

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak’ın istifası, kamuoyunda ve yerel siyasette geniş yankı uyandırdı. Resmi bir açıklama yapmayan Başkan Budak, istifa gerekçelerine ilişkin kamuoyuna henüz ayrıntılı bilgi vermedi.

gole-belediye-baskani.jpg

Gökhan Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Göle’de büyük bir başarıya imza atarak yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi AKP’den CHP’ye kazandıran isim olmuştu.

Kaynak:ANKA

Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Türkiye
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor
İzmir'de trafik polisine tekmeli yumruklu saldırı
İzmir'de trafik polisine tekmeli yumruklu saldırı