CHP'li başkanın ailesinin evine molotoflu saldırı: Annesi ile dedesi evdeydi

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin dairesine molotofkokteyli atıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için arama çalışmaları sürüyor.

Muğla'da, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın, Muslihittin Mahallesi Doğan Sokak'ta buluna Çardak Apartmanı'nda ikamet eden dedesinin dairesine molotofkokteyli atıldı.

Muğla Gazetesi'nden Kenan Gürbüz'ün haberine göre, dairede Gonca Köksal Aras'ın annesi ile dedesi bulunduğu sırada balkona iki adet molotofkokteyli atıldı.

Haberde yer alan bilgilere göre, iki şüpheli, saldırıyı gerçekleştirmeden önde Aras'ın ailesinin evini daha önce çevredekilere sordu. Dairenin yakınına gelen şüpheliler, araçtan inerek ellerindeki şişeleri dairenin balkonuna fırlattı. Balkonda çıkan yangın, komşuların da yardımıyla söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın olay yerine geldiği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

