CHP'li Başkan Çavuşoğlu Bakanlığın kararına isyan etti: Belediyenin malına çöktürtmem

Denizli'nin turizm adreslerinden Bozdağ Kayak Merkezi, Turizm Bakanlığı tarafından Belediyeden alınarak Turizm İl Müdürlüğü’ne devredilmesine karar verildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Ekim ayı meclis toplantısında kayak merkezinin belediyeden alınması kararına sert tepki gösterdi.

Belediyenin kayak merkezine bugünkü değerle 750 milyon TL yatırım yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu tutarın Turizm Bakanlığı tarafından belediyeye ödenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Versin benim 750 milyon liramı tepe tepe kullansın, hiç sıkıntı duymam. Ama gelir de o uyduruk konteynerdan dolayı Denizli Büyükşehir’in malına çökerlerse; çöktürtmem, çöktürtmeyeceğim. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler şamaroğlanı değildir. Sabah tokat atılacak kurumlar değiliz” dedi.

“DESTEK NEDEN SADECE AKP’Lİ BELEDİYELERE GİDİYOR?”

Çavuşoğlu, AK Partili meclis üyelerine de çağrıda bulunarak “Bu işi Ankara’dan çözün” dedi. Kurumlar arası eşitliğin sağlanmadığını savunan Çavuşoğlu, “Kurumlar eşit diyorsunuz, hayır değil. Versinler o zaman bana da bir milyar lira, 30 otobüs, 40 iş makinesi. Hepimiz kamu kurumuysak bu destek neden sadece AKP’li belediyelere gidiyor” diye konuştu.

"BİR MİLYON 50 BİN İNSANIN HAKKINI KORUMAK ZORUNDAYIM"

Çavuşoğlu, Bozdağ Kayak Merkezi’nin devredilmesinin "siyasi hesaplaşma" olduğunu ileri sürerek, “Bu şehirde bir milyon 50 bin insanın hakkını korumak zorundayım. Bu, siyasi erkin başka bir kurum üzerinde kurduğu tahakkümdür. Kuramayacaklar” ifadelerini kullandı.

“BU ŞEHRİN AYAĞA KALKMASI LAZIM”

Belediye içindeki yolsuzluk iddialarına da değinen Çavuşoğlu, kamu kaynaklarının korunması için kararlı olduklarını belirterek, “Beltaş’tan para çalan adamın, belediye personelini kendi özel işinde kullananların hesabını soruyorum. Gelin beraber soralım bu hesabı. Bu şehirde siyaset üstü bir birliktelik gerekiyor. Bu şehrin ayağa kalkması lazım” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Bozdağ Kayak Merkezi’nin devrine karşı hukuki yollara başvuracaklarını da belirterek, “Bu tahsis iptal edilemez. Alırlarsa Allah şahidim olsun, ne kumunu alırım ne suyunu ne çöpünü. Kamuda kim benim malımdaysa tahsis süresi dolduğunda çıkar gider” ifadelerini kullandı.