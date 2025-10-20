CHP'li Başkan Çavuşoğlu Bakanlığın kararına isyan etti: Belediyenin malına çöktürtmem

CHP'li Başkan Çavuşoğlu Bakanlığın kararına isyan etti: Belediyenin malına çöktürtmem
Yayınlanma:
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Bozdağ Kayak Merkezi’nin Turizm Bakanlığı tarafından Belediyeden alınarak Turizm İl Müdürlüğü’ne devredilmesi kararına tepki gösterdi.

Denizli'nin turizm adreslerinden Bozdağ Kayak Merkezi, Turizm Bakanlığı tarafından Belediyeden alınarak Turizm İl Müdürlüğü’ne devredilmesine karar verildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Ekim ayı meclis toplantısında kayak merkezinin belediyeden alınması kararına sert tepki gösterdi.

Belediyenin kayak merkezine bugünkü değerle 750 milyon TL yatırım yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu tutarın Turizm Bakanlığı tarafından belediyeye ödenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Versin benim 750 milyon liramı tepe tepe kullansın, hiç sıkıntı duymam. Ama gelir de o uyduruk konteynerdan dolayı Denizli Büyükşehir’in malına çökerlerse; çöktürtmem, çöktürtmeyeceğim. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler şamaroğlanı değildir. Sabah tokat atılacak kurumlar değiliz” dedi.

denizli-buyuksehir-belediye-baskani.png

“DESTEK NEDEN SADECE AKP’Lİ BELEDİYELERE GİDİYOR?”

Çavuşoğlu, AK Partili meclis üyelerine de çağrıda bulunarak “Bu işi Ankara’dan çözün” dedi. Kurumlar arası eşitliğin sağlanmadığını savunan Çavuşoğlu, “Kurumlar eşit diyorsunuz, hayır değil. Versinler o zaman bana da bir milyar lira, 30 otobüs, 40 iş makinesi. Hepimiz kamu kurumuysak bu destek neden sadece AKP’li belediyelere gidiyor” diye konuştu.

Çavuşoğlu: Belediyenin mülkünde kim varsa çıkaracağımÇavuşoğlu: Belediyenin mülkünde kim varsa çıkaracağım

"BİR MİLYON 50 BİN İNSANIN HAKKINI KORUMAK ZORUNDAYIM"

Çavuşoğlu, Bozdağ Kayak Merkezi’nin devredilmesinin "siyasi hesaplaşma" olduğunu ileri sürerek, “Bu şehirde bir milyon 50 bin insanın hakkını korumak zorundayım. Bu, siyasi erkin başka bir kurum üzerinde kurduğu tahakkümdür. Kuramayacaklar” ifadelerini kullandı.

AKP'li Başkan özel hizmetçisini devlet memuru yapmış!AKP'li Başkan özel hizmetçisini devlet memuru yapmış!

“BU ŞEHRİN AYAĞA KALKMASI LAZIM”

Belediye içindeki yolsuzluk iddialarına da değinen Çavuşoğlu, kamu kaynaklarının korunması için kararlı olduklarını belirterek, “Beltaş’tan para çalan adamın, belediye personelini kendi özel işinde kullananların hesabını soruyorum. Gelin beraber soralım bu hesabı. Bu şehirde siyaset üstü bir birliktelik gerekiyor. Bu şehrin ayağa kalkması lazım” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Bozdağ Kayak Merkezi’nin devrine karşı hukuki yollara başvuracaklarını da belirterek, “Bu tahsis iptal edilemez. Alırlarsa Allah şahidim olsun, ne kumunu alırım ne suyunu ne çöpünü. Kamuda kim benim malımdaysa tahsis süresi dolduğunda çıkar gider” ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Türkiye
Son dakika | Bakan Yerlikaya DEM Parti yürüyüşündeki sloganlara cevap verdi: Düşman deme alçaklığına cüret edemezler
Son dakika | Bakan Yerlikaya DEM Parti yürüyüşündeki sloganlara cevap verdi: Düşman deme alçaklığına cüret edemezler
35 kilo metamfetamin 'okul taşıtından' çıktı!
35 kilo metamfetamin 'okul taşıtından' çıktı!
Yüzde 95 engelli hastayı muayene etmeyip "Geberirsin inşallah" dedi! O doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Yüzde 95 engelli hastayı muayene etmeyip "Geberirsin inşallah" dedi! O doktor hakkında soruşturma başlatıldı