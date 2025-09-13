Çavuşoğlu: Belediyenin mülkünde kim varsa çıkaracağım

Çavuşoğlu: Belediyenin mülkünde kim varsa çıkaracağım
Yayınlanma:
Denizli Belediyesi'ne ait kayak merkezinin tahsisinin iptal edilmesine sert çıkan Başkan Nuri Çavuşoğlu, "Denizli Valisi'ne açık çağrı yapıyorum. Belediyenin mülkünde kim varsa çıkaracağım" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu, belediye tarafından işletilen Denizli Kayak Merkezi'nin tahsisinin iptal edildiğini belirterek Denizli Valisi Vali Ömer Faruk Coşkun'a sert çıkıştı.

Başkan Çavuşoğlu, "Benim kayak merkezimin tahsisini iptal edenler,! Şehirde nerede bir kamu kuruluşunda oturan varsa hepsini çıkaracağım" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: BELEDİYENİN MÜLKÜNDE KİM VARSA ÇIKARACAĞIM

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, CHP Merkezefendi İlçe Kongresi'nde konuştu. İşletmesi belediyeye ait Denizli Kayak Merkezi'nin tahsisinin iki gün önce iptal edildiğini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Kayak Merkezi’ni elimizden aldılar. Ben bunlarla uğraşıyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kayak Merkezi'nin tahsisini iki gün önce iptal ettiler. Benim kayak merkezimin tahsisini iptal edenler, şehirde nerede bir kamu kuruluşunda oturan varsa hepsini çıkaracağım.

avusoglu-belediyenin-mulkunde-kim-varsa-cikaracagim.jpg

Buradan Denizli Valisi'ne açık çağrı yapıyorum. Kardeşim çiğ yemedik karnımız ağrımıyor. 10 sene önce yapılmış bir binadan dolayı sen benim tahsisimi iptal edersen şehrimde Denizli Büyükşehir’e ait mallarımda, mülklerimde, gayrimenkullerimde, menkullerim kimdeyse hepsini alacağım.

"ŞAMAR OĞLANI DEĞİLİM"

Hiç kimse kusura bakmasın, ben şamar oğlanı değilim. Sabahleyin güne başlayıp da tokatlayabileceğinizi düşündüğünüz bir belediye başkanı arıyorsanız orada ben yokum. Biz bir yanağımıza tokat atıldığında öbür yanağını döneceklerden hiç değilim. Allah’tan başka da kimseden korkacak değilim."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

