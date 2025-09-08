CHP'li Başarır'dan polis ablukasına tepki: Sinmiyoruz, boyun eğmiyoruz!

CHP'li Başarır'dan polis ablukasına tepki: Sinmiyoruz, boyun eğmiyoruz!
Yayınlanma:
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partililer hukuka karşı gelmiyor, baba evinin ablukaya alınmasına tepki gösteriyor!Ne yaparsanız yapın; SİNMİYORUZ, BOYUN EĞMİYORUZ!" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İl Başkanlığı önünde yaşananlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Gürsel Tekin'in Pazartesi günü il başkanlığı binasına gideceğini açıklamasının ardından CHP Gençlik kolları çağrı İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısı yapmıştı.

VALİLİK YASAK GETİRDİ

Vatandaş bu çağrı üzerine başkanlık binası önüne akın etmeye başladı. Bunun üzerine Valilik 3 günlük yasak getirip, İstanbul İl Başkanlığı'na çıkan yollara polis barikatı kuruldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hemen ardından ise sosyal medya mecralarına daraltma uygulandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, binan önünde yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ali Mahir Başarır tüm bu gelişmelere şu sözlerle tepki gösterdi:

"Türkiye bu geceyi hiç unutmayacak! 4 gün sonra, Türkiye tarihinin kara bir lekesi olan 12 Eylül 1980 darbesinin 45. yılı dolacak.

AKP, bundan daha kara bir tabloyu oluşturma gayretinde!

İçişleri, algı operasyonu yapıyor. BTK, interneti daraltıyor.

RTÜK, basına gözdağı veriyor!

Cumhuriyet Halk Partililer hukuka karşı gelmiyor, baba evinin ablukaya alınmasına tepki gösteriyor!

Ne yaparsanız yapın; SİNMİYORUZ, BOYUN EĞMİYORUZ!"

ekran-goruntusu-2025-09-08-033559.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

