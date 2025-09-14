CHP'li Başarır içeridekilere seslendi

CHP'li belediyelere yapılan operasyonlarla onlarca belediye başkanı ile beraber yüzlerce bürokrat tutuklanarak Silivri'ye gönderildi. Toplumun büyük çoğunluğu tarafından tepki ile karşılanan bu duruma zaman zaman Bahçeli tarafından da beklenmeyen çıkışların gelmesi, söz konusu durumun sürekli bir şekilde gündemde kalmasına neden oluyor.

Tutuklamaların ardından Birgün tarafından başlatılan 'Dışarıdan içeriye mektuplar' serisinde bu defa konuk CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır oldu. Başarır kaleme aldığı mektupta, "Herkes görüyor; Gezi’den beri sürüp giden hukuksuzluklar girdabında, adaletsizlik adım adım kurumsallaştı." ifadelerini kullandı.

AKP ve yargı tarafının aldığı kararların hepsinin halka karşı olduğunu aktaran Başarır, hiçbirinin onları kurtaramayacağını da söyledi. Adalet arayışının haklı yürüyüşünü iftiracıların, medyanın, savcıların durduramayacağını söyleyen Başarır'ın mektubu şu şekilde: