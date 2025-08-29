CHP'li Akdoğan resmi tören için uyardı: "Özel olarak getirtilip 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atacaklar"

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, geçmiş dönemlerdeki törenleri anımsatarak, yarın Anıtkabir'de düzenlenecek olan resmi tören sırasında da "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atması için bir grup getirileceğini söyledi. Akdoğan, bu durumun yaşanmaması için gerekli başvuruları yaptıklarını söyledi ancak "yarın buraya kimse gelemeyecek" şeklinde bir açıklama beklediklerini kaydetti.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yarın düzenlenecek resmi törene ilişkin Ankara'da Anıtkabir önünden çağrı niteliğinde bir açıklama yaptı.

Akdoğan, geçen yıllarda resmi törenlerde bir grubun tören sırasına alana gelip "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attığını hatırlatarak, yarında aynısının tekrarlanmaması için çağrıda bulundu.

"GÖREVLERİNİ YAPTIKTAN SONRA TALİMATLA GERİ GÖNDERİLİYORLAR"

Bu grupların alana özellikle getirilip, bir bariyer içine alınıp, aynı sloganları attıktan sonra talimatla geri gönderildiğini söyleyen Akdoğan, bunun önüne geçilmesi için gerekli adımları attıkları belirtti.

Akdoğan, bunun Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edildiğini ve "yarın buraya kimse gelemeyecek" şeklinde bir açıklama yapılmazsa, resmi tören saatinde yurttaşların aynı yerde olması için çağrıda bulunacaklarını söyledi.

Akdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"30 Ağustos törenlerinde ve devamında 29 Ekim’de, 10 Kasım’da bu gördüğünüz alana bir grup geliyor. Gelen grup, resmi tören olmasına rağmen ve burası bir mezarlık olmasına rağmen "Recep Tayyip" sloganları atıyor. Bundan rahatsız oluyor yurttaşlarımız. Biz de bu konuyla ilgili duyarlılığımızı geçtiğimiz yıl, 14 Kasım günü Anıtkabir Komutanı’yla görüşerek iletmiştik. Daha sonra Millî Savunma Bakanı ile de görüştük, bunun olmaması gerektiğini ilettik. Ve gün geldi, 30 Ağustos'ta tekrar bu tören yapılacak. Eğer biz engel olamazsak, yarın tekrar burada bu kötü düzen oluşacak.

Bilmenizi isteriz ki, resmi törenlerde buraya gelip "Recep Tayyip" sloganı atanlar özel olarak getiriliyorlar, bir bariyerin içine alınıyorlar. Alındıkları bariyerin içerisinde slogan atıyorlar. Herhangi bir şekilde bir Fatiha bile okumadan, tekrar talimatla çıkıp gidiyorlar. Bu da Dışişleri Bakanlığı’nın protokolüne iletmemiz gerektiği söylendi. Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edilen bir şey. Eğer bize bununla ilgili "yarın buraya kimse gelemeyecek" şeklinde bir açıklama yapılmazsa, Ankara il başkanımız da burada, yarın biz de yurttaşlarımızın resmi törenin olduğu saatte burada olması için çağrı yapacağız."

ekran-goruntusu-2025-08-29-235205.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

