CHP'den Zeytinburnu mitingine davet: Kimse umutsuzluğa kapılmasın
Yayınlanma:
CHP'nin yarın yapacağı Zeytinburnu mitingi için partiden yurttaşlara çağrı yapıldı.

CHP, seçilmiş Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzlemeye başladığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 52'ncisini yarın Zeytinburnu'nda yapacak.

3 Eylül Çarşamba günü saat 20.30'da 15 Temmuz Meydanı'nda yapılacak miting için CHP'den yurttaşlara çağrı yapıldı.

"Yargı darbesine karşı Zeytinburnu’nda buluşuyoruz." ifadeleriyle yapılan çağrı metninde şunlara yer verildi:

"Yarın akşam, haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere, yargı darbesine karşı Zeytinburnu’nda buluşuyoruz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Demokrasiye gönül vermiş on milyonlarız! Söz veriyoruz! Adalet kazanacak, biz kazanacağız, milletimiz kazanacak."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

