CHP'den komisyon mesajı: Somut adım bekliyoruz

Adana programı kapsamında Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Burhanettin Bulut, burada düzenlediği basın toplantısında partisinin yeni çalışma sistemini anlattı. 39. Olağan Kurultay ile birlikte CHP'de yeni bir dönemin başladığını ve parti programının delegelerce onaylandığını hatırlatan Bulut, yönetim anlayışındaki değişikliğe dikkat çekti.

Daha önce partinin sadece Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından yönetildiğini belirten Bulut, "Şimdi aynı zamanda bir gölge kabine oluştu. Genel Başkanımız, bir gün MYK'de, bir gün gölge kabinede mesai harcıyor. Gölge kabine, bu ülkeyi nasıl yöneteceğimize dair kamuoyuna bilgi aktaran, iktidar alternatifi bir yapı haline gelecek" ifadelerini kullandı. Bulut ayrıca, dış politikadan vatandaşın günlük sorunlarına kadar her alanda somut çözüm önerilerini parti programı çerçevesinde seçimlere kadar anlatacaklarını kaydetti.

İMRALI ZİYARETİ VE KOMİSYON TARTIŞMASI

Toplantıda bir basın mensubunun, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na yapacağı ziyarete CHP'nin üye vermeme kararı"nı sorması üzerine Bulut, konuya açıklık getirdi. Genel Başkan Özgür Özel'in bu konuda gerekli yanıtları daha önce verdiğini hatırlatan Bulut, partisinin çözüm iradesini koruduğunu ancak yöntem konusunda somutluk beklediklerini ifade etti.

Feti Yıldız'ın gündem olan tutuklama sözlerine CHP'den bomba yanıt geldi

"ŞEKİLSEL DURUMLARDAN ZİYADE SOMUT ADIMLAR LAZIM"

Ülkenin geçmişinde büyük yaralar açan hayati bir sorunun çözümü için komisyonda kalmaya devam edeceklerinin altını çizen Bulut, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz yine de komisyonda var olmaya, böylesi hayati bir konu için, ülkenin geleceğini etkileyen bu sorunun çözümü için var gücümüzle orada olmaya devam edeceğiz. Biz komisyonda olabildiğince katkı sunmayı sürdüreceğiz ama bu tür şekilsel durumlardan daha çok somut adımlara ihtiyacın olduğu bir dönemdeyiz. Ne DEM Parti ile ne de diğer partilerle bir sorun yaşıyoruz. Bu sorunun çözümü konusunda var gücümüzle orada olmaya devam edeceğiz ama o meselede (İmralı ziyareti ve yöntem) farklı bir bakışımız vardı."