Feti Yıldız'ın gündem olan tutuklama sözlerine CHP'den bomba yanıt geldi

Feti Yıldız'ın gündem olan tutuklama sözlerine CHP'den bomba yanıt geldi
Yayınlanma:
Feti Yıldız'ın dün Meclis kürsüsünden yaptığı adalet temalı konuşmasında, tutuklamaların 'bin düşünülerek' yapılması ve gizli tanıklara dayalı verilen kararlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade etmesi gündem olmuştu. Akıllara 19 Mart operasyonunun geldiği bu sözlerin ardından CHP'den ilk yorum geldi. Parti sözcüsü Zeynel Emre, "Çelişkileri var, MHP’nin çelişkileri aşması lazım" dedi.

MHP'li Feti Yıldız, dün TBMM’de yüksek yargı bütçesi görüşmelerinde hukukun evrensel ilkelerine vurgu yapmasının ardından tutuklama tedbirinin “bin düşünerek” verilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Feti Yıldız, gündem olacak açıklamalarda bulundu. Yıldız konuşmasında İBB soruşturması ve CHP'li isimlere doğrudan yer vermese dahi tutuklama ve gizli tanık beyanları konusundaki değerlendirmeleriyle dikkat çekti.

MHP mesajını bu sefer Meclis kürsüsünden verdi! Gizli tanık ve tutukluluk uyarısıMHP mesajını bu sefer Meclis kürsüsünden verdi! Gizli tanık ve tutukluluk uyarısı

AKILLARA DOĞRUDAN İMAMOĞLU VE CHP'Lİ BAŞKANLAR GELDİ

Yıldız'ın açıklamalarının ardından akıllara 19 Mart operasyonlarında tutuklanan cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu ve diğer CHP'li isimler geldi. En ağır tedbir olan tutuklamanın rutinleştirildiği ve gizli tanık beyanlarının esas alındığı operasyonlar için Feti Yıldız'ın daha önce de benzer açıklamaları da bulunuyor.

MHP'li Türkgün gazetesi Feti Yıldız'ın gündem olan 'tutuklama' çıkışını manşete çektiMHP'li Türkgün gazetesi Feti Yıldız'ın gündem olan 'tutuklama' çıkışını manşete çekti

CHP'DEN İLK YORUM GELDİ

Yıldız'ın sözlerinden sonra görüşü merak edilen CHP için ilk açıklama parti sözcülüğüne yeni atanan Zeynel Emre'den geldi. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, CHP’nin yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre ve Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partinin 39. Olağan Kurultayı sonrası CHP’nin yeni yol haritasını anlatmak için partilerinin genel merkezinde gazetecilerle bir araya geldi.

Feti Yıldız'ın yaptığı gizli tanık konusundaki eleştirileri parti sözcüsüne soruldu. “MHP ile CHP arası bir temas olur mu?” sorusunu da yanıtlayan Emre, operasyonların başlamasının ardından MHP'den herhangi bir siyasetçinin 'yapılanlar doğru' diye bir açıklamasının duyulmadığını kaydeden Emre, TRT örneğini vererek MHP'nin bazen söylediklerinden geri döndüklerini, partinin bu çelişkileri aşması gerektiğini şu sözler ile kaydetti:

  • “19 Mart başladıktan sonra MHP’li bir siyasetçinin ‘Yapılan doğru’ diye bir açıklamasını duymadık. Bizim hukukumuzda gizli tanık, terör suçlarıyla ilgilidir. Yolsuzlukta gizli tanık uygulaması olmaz. Feti Bey de zaten bunu söylüyor. ‘TRT’de yayın olsun’ da demişlerdi ama bundan geri adım oldu. Biz önerge verdik, reddettiler. Bazen söylediklerinden geri dönüyorlar. Çelişkileri var, MHP’nin çelişkileri aşması lazım.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli ve asgari ücretli sıkın dişinizi! 21 gün sonra aylık geliriniz 63 bin lira olacak
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
Türkiye
Dövdüğü kadını öldü zannedip kaza süsü vermeye çalıştı!
Dövdüğü kadını öldü zannedip kaza süsü vermeye çalıştı!
30 bin liralık seyyanen zamları iptal edilen memurlar eylem yaptı
30 bin liralık seyyanen zamları iptal edilen memurlar eylem yaptı
Özgür Özel saat vererek herkesi meydana çağırdı
Özgür Özel saat vererek herkesi meydana çağırdı