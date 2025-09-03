CHP'den kayyuma karşı yeni hamle: Delegeler sıraya girdi

Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından kongre delegeleri noterde imza vermeye başladı.

CHP İstanbul İl Kongresi delegeleri, mahkememnin İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevdenuzaklaştırılmasına karşı noterde imza vermeye başladı.

Yeni hamleyi sosyal meyda hesabından paylaşan Gökan Zeybek, "Direncimiz, birliğimiz ve inancımız, kimsenin göremediği kadar güçlü. Olağanüstü Kongremiz için noter huzurunda imzamızı verdik. Özgür Çelik başkanımızın sonuna kadar arkasındayız" dedi.

CHP'DEN KAYYUM KARARINA KARŞI YENİ HAMLE

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nde seçilen Özgür Çelik başkanlığındaki yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Mahkemenin kararıyla görevden alınan yönetimin yerine Gürsel Tekin dahil 5 kişi atandı.

DELEGELER İMZA VERMEYE BAŞLADI

Kararın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP İstanbul İl Kongresi delegeleri ile birlikte CHP İstanbul İl Kongresi'nin olağanüstü toplanması talebiyle noterde imza verdiklerini bildirdi.

"Direncimiz, birliğimiz ve inancımız, kimsenin göremediği kadar güçlü." diyen Zeybek paylaşımında, "Olağanüstü Kongremiz için noter huzurunda imzamızı verdik. Özgür Çelik başkanımızın sonuna kadar arkasındayız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak:ANKA

