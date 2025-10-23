CHP'den iktidara "Man Adası" sorusu: Parayı oraya kim kaçırıyor?

1. Balıkesir Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen “Ekonomi Ne Zaman Düze Çıkar” başlıklı bir panelde konuşan CHP Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Türkiye'deki en büyük sorunun hayat pahalılığı ve buna eşlik eden düşük gelirler olduğunu ifade etti.

Karatepe, "Ücretler ve emekli aylıkları çok düşük, ticaretle uğraşanlar para kazanamıyor. Gelir baskılanmış durumda. Fiyatlar da yüksek olunca pek çok ürün ve hizmete erişim sağlanamıyor. Kredi kullanımı da gittikçe yaygınlaşıyor. Bu ülkenin gençleri artık geleceğini değil, sadece bugününü düşünüyor. Çünkü belirsizlik yüksek bir seviyede, ekonomik tedirginlik hakim" diyerek halkın yaşadığı temel sorunları özetledi.

"ÇOK KAZANANDAN ÇOK, AZ KAZANANDAN AZ VERGİ ALACAĞIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi politikalarının net olduğunu ve halkın yanında durduğunu vurgulayan Karatepe, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı. "Açık ve net söylüyoruz, çok kazanandan çok, az kazanandan az alacağız" diyen Karatepe, "Koltuğa oturduğumuz andan itibaren neyi hangi tarihte yapacağımızı biliyoruz. Vatandaşımızı refaha kavuşturacak politikalarımız hazır. Türkiye'nin çözülemez problemleri yok. Biz bunu Cumhuriyet'le birlikte yaptık. Şimdi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da CHP olarak yeniden yapacağız" ifadelerini kullandı.

"19 YIL GEÇTİ O LİSTE HALA YAYIMLANMADI"

Konuşmasının en dikkat çekici bölümünde, yürürlükte olmasına rağmen uygulanmayan bir vergi kanununu gündeme getiren Karatepe, iktidarın kendi yakın çevresini koruduğunu iddia etti. Karatepe, şunları kaydetti:

"AKP iktidarı 2006 yılında bir kanun çıkardı. Bu kanun, Türkiye'den 'vergi cennetleri' olarak belirlenen ülkelere giden paradan yüzde 30 vergi alınacağını öngörüyordu. Kanun kapsamında bu ülkelerin hangileri olduğu ise Bakanlar Kurulu, şimdiki Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanması gerekiyordu. Aradan 19 yıl geçti; o liste hala yayınlanmadı. Kanun yürürlükte ama uygulanmıyor. O ülkelere kim para götürüyor? Man Adası’na parayı kim kaçırıyor? Yürürlükte olan bu kanunun 19 yıldır uygulanmamasının tek bir sebebi var. Vatandaşlarımız enflasyonist ortamda, ağır vergi yükü altında ezilirken iktidar, kendi yakın çevresini ve zengin yandaşlarını koruyor."