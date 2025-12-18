CHP’den iktidara 'Brüksel' resti

Tartışma, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in sosyal medya hesabı üzerinden Özgür Özel’in Brüksel’deki ifadelerini eleştirmesiyle başladı. Çelik, Özel’in toplantıda yaptığı, "Avrupa Birliği’nin sınırında demokratik bir Türkiye mi olacak ve o Türkiye’de sosyal demokratlar, kardeş partiniz mi iktidar olacak? Yoksa sınırınızda başarıya bu kadar yaklaşmışken kardeş partinizi bir otoriter ezdireceksiniz, o otoriter devam ettirecek ve siz onunla istikrarlı ilişkilerde bulunacaksınız? Bunun hesabını herkesin doğru yapması lazım" şeklindeki sözlerine sert tepki gösterdi.

Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel Brüksel'de kendilerinin kardeş parti kabul ettiği partilerin Cumhurbaşkanımızla güçlü diyalog içinde olmasını ve Türkiye'ye destek vermesini eleştirmiş. Özgür Özel yurt dışında destek bulmak için Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi şikayet etmeyi bir siyaset karakteri haline getirdi. Bu durum bir siyasi parti ve siyasetçi için çok kötü bir sicildir."

ANTONİO COSTA TEPKİSİNE ELEŞTİRİ VE "İÇ SİYASETE MÜDAHALE" VURGUSU

Özgür Özel’in, kendisiyle görüşmeyen Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’ya yönelik tepkisine de değinen Çelik, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Özgür Özel kendisiyle görüşmeyen Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya da tepki göstermiş. Bu aslında ders çıkarması gereken bir durum. Yurt dışında her zirvede yabancı ülke liderlerinin Cumhurbaşkanımızla görüşmek için yoğun bir talepte bulunmasını iyi değerlendirmesi ve anlaması gerekir. Aynı konuşmada Özgür Özel Brüksel'deki toplantıya katılan partilere ‘AB'nin sınırında demokratik bir Türkiye mi olacak, o Türkiye'de sosyal demokratlar mı iktidar olacak; yoksa kardeş partinizi bir otoritere ezdirecek, o otoriterin devam etmesine izin mi vereceksiniz?' diyerek hem gayri meşru tanımlar yapmış hem de başka partileri Türkiye'nin iç siyasetine müdahil olmaya davet etmiş. Bu büyük bir savrulmadır."

AKP Sözcüsü, Özel’in söylemlerini "aşırı sağcı partilerin dili" olarak nitelendirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Defalarca meşru seçimlerde birinci olmuş Cumhurbaşkanımıza dönük Avrupa'daki aşırı sağ partilerin diliyle konuşması ise gayrı meşrudur. Özgür Özel'in CHP'nin iktidar olması için yabancı ülkelerdeki partilerin desteğini talep etmesi vahim bir durumdur. Bu siyasi olarak kabul edilebilir olmadığı gibi, CHP tarihi açısından da ele alınmalıdır."

"ÇATLASANIZ DA PATLASANIZ DA ANLATACAĞIZ"

Ömer Çelik’in bu açıklamalarına CHP kanadından yanıt gecikmedi. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Genel Başkan Özel’in konuşmasının çarpıtıldığını savundu. Emre, "Çatlasanız da patlasanız da yaptığınız darbeyi ve tüm hukuksuzlukları dünyanın her yerinde anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, Ak Parti’den de Erdoğan’dan da büyüktür" ifadelerini kullandı.

Emre’nin açıklamasının detayları ise şöyle:

"Sayın Genel Başkanımız, aynı toplantıda Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik perspektifini, demokratik bir Türkiye’nin Avrupa için taşıdığı stratejik önemi ve bu hedefe yönelik kararlılığını açıkça vurgulamıştır. Bu çabayı görmezden gelip konuşmayı tek taraflı çarpıtmak büyük bir haksızlıktır. Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsünün, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Toplantısı’nda yaptığı kamuoyuna açık bir konuşmayı çarpıtan ve gerçekleri tersyüz etmeye çalışan hadsiz açıklamaları, iktidarın içine düştüğü siyasi ve ahlaki iflasın yeni bir göstergesidir."

"GEÇMİŞTE BAŞKENT BAŞKENT DOLAŞAN AKP ANLAYIŞI"

AKP’nin geçmişteki politikalarına atıfta bulunan Emre, iktidarı tutarsızlıkla suçladı:

"Geçmişte Türkiye aleyhine AİHM davaları açan, kapatma davalarına karşı başkent başkent dolaşarak lobi yapan Ak Parti anlayışının bugün söyledikleri tutarsız ve ikirciklidir. Sayın Genel Başkanımız, Türkiye’de yok edilen hukuku, askıya alınan demokrasiyi ve sandıkla yenilemeyen milli iradeye karşı yargı yoluyla yapılan baskıyı anlattı. ‘Türkiye’nin birden büyük olduğunu’ anlattı. Bundan rahatsız olanlar, ‘devleti savunanlar’ değil, devleti partizanlığa sürükleyenlerdir. Siyasi rakiplerine darbe yapmaktan utanmayan iktidar, yaptıklarının dünyada görünür olmasından çekinmektedir. Demokrasi evrensel bir meseledir. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve Avrupa kurumlarıyla yürütülen ilişkiler de bunu açıkça ortaya koymaktadır."

COSTA OLAYI VE YARGI ELEŞTİRİSİ

Zeynel Emre, Antonio Costa ile ilgili duruma da açıklık getirerek, eleştirinin Costa’nın genel tutumuna yönelik olduğunu belirtti:

"Sayın Genel Başkanımız tarafından yapılan eleştirilerin bir kısmı, toplantının açılış konuşmasını yapan ve hiçbir lideri dinlemeden ayrılan Avrupa Konseyi Başkanı António Costa’nın genel tutumuna yöneliktir. Bunu dahi çarpıtmaya çalışmak apaçık acizliktir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ve yol arkadaşlarımızın hukuksuz biçimde tutuklu olduğu, yargının siyasetten talimat aldığı yerde sorun bizzat bu kara düzenin kendisidir. Türkiye’nin itibarını savunmak, bu adaletsiz düzene boyun eğmekle değil, ona karşı mücadele etmekle olur. Hukuku, demokrasiyi ve milli iradeyi savunmakla olur."

"DARBEYİ SİZ YAPINCA BİZİ SUSTURACAKSINIZ ÖYLE Mİ?"

CHP Sözcüsü, açıklamasını 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sürece atıfta bulunarak tamamladı: