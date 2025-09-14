CHP'den iktidara Ankara'dan gözdağı

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, kritik "Büyük Ankara Mitingi" öncesi iddialı konuştu. Tandoğan Meydanı'nı doldurmaya hazırlanan partinin yarım milyon kişiyi hedeflediğini açıklayan Erkol, "Burası tarihi bir miting yaşayacak. Hem ekonomik krize hem de partimize yönelik saldırılara karşı 500 bine yakın insanla cevap vereceğiz" dedi

Ankara'nın Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır" mitinginden hemen önce konuşan CHP'li Ümit Erkol, mitingin sıradan bir etkinlik olmadığını, ülkenin içinde bulunduğu derin ekonomik ve siyasi krizin yanı sıra CHP'nin kurumsal kimliğine yönelik saldırıların arttığı bir dönemde yapıldığının altını çizdi. Son günlerde Ankara sokaklarında halkın nabzını tuttuklarını belirten Erkol, "Bu tepkiyi birebir hissediyoruz. Bu yüzden Ankara'nın son yıllardaki en kalabalık mitingi olacak diye düşünüyoruz. 500 bin kişiyi hedefledik ve alanda bu sayıya yakın bir kalabalık olacağını, hatta yanlara doğru taşacağını öngörüyoruz" ifadeleriyle net bir mesaj verdi.

ÖZEL'İN MESAJI VE KRİTİK DAVA VURGUSU

Erkol, Genel Başkan Özgür Özel'in kürsüden vereceği mesajlara da değindi. Özel'in konuşmasında parti içi birlik ve beraberliğe vurgu yapacağını belirten İl Başkanı, asıl dikkat çeken yorumu mitingden bir gün sonra görülecek olan davayla ilgili yaptı.

"Yarınki davayı, hukuku bir manipülatif araç olarak kullanmak isteyenlerin davası diye görüyoruz" diyen Erkol, buna rağmen Türk adaletine güvendiklerini belirtti. Erkol, "Her şeye rağmen biz Türkiye'de hakimler olduğuna inanıyoruz. Yarınki davadan olumsuz bir sonuç beklemiyoruz." dedi.

