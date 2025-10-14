CHP'den Furkan Karabay tepkisi: Özgür basına yöneltilmiş bir tehdit
Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilererek 15 Mayıs günü yeniden tutuklanan Gazeteci Furkan Karabay hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğa devam kararı verdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 152 gündür tutuklu olan Karabay hakkında verilen "tutukluluğa devam" kararına tepki gösterdi.
"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ AÇISINDAN KAYGI VERİCİDİR"
Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"152 gündür tutuklu bulunan gazeteci Furkan Karabay hakkında mahkemenin tutukluluğun devamına karar vermesi, basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı açısından kaygı vericidir. Gerçekleri yazmak, kamu adına hesap sormak suç değildir! Gazetecilerin eleştirel haberleri nedeniyle aylarca tutuklu kalması, ifade özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının ihlalidir. Tutukluluk hali yalnızca bir gazeteciye değil, özgür basına yöneltilmiş bir tehdittir."
