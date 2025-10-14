Furkan Karabay hakkında tutukluluğa devam kararı
15 Mayıs'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde olan gazeteci Furkan Karabay'ın tutukluluğuna devam kararı verildi.
FURKAN KARABAY'IN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI
T24'ten Can Öztürk'ün belirttiğine göre; 152 gündür tutuklu olan gazeteci Furkan Karabay hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğa devam kararı verdi.
Mahkeme istenen ceza öngörülünce Karabay'ın tutuklu kaldığı sürenin "ölçülü" olduğu ve adli kontrol hükümlerinin yeterli olmayacağı iddiasıyla tutukluluğa devam kararı verdi.
FURKAN KARABAY 15 MAYIS'TAN BU YANA CEZAEVİNDE
15 Mayıs'ta CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu ile ilgili haber yapan Furkan Karabay, 15 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Tutukluluğunu koğuşta geçiren Karabay, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla tek kişilik hücreye alınmıştı.