Furkan Karabay hakkında tutukluluğa devam kararı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Gazeteci Furkan Karbay'ın tutukluluğuna devam kararı verildi.

15 Mayıs'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde olan gazeteci Furkan Karabay'ın tutukluluğuna devam kararı verildi.

FURKAN KARABAY'IN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI

T24'ten Can Öztürk'ün belirttiğine göre; 152 gündür tutuklu olan gazeteci Furkan Karabay hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğa devam kararı verdi.

gazeteci-furkan-karabay-hakkinda-tahliye-karari.webp
Gazeteci Furkan Karabay

Tutuklu gazeteci Furkan Karabay tek kişilik hücreye alındı

Mahkeme istenen ceza öngörülünce Karabay'ın tutuklu kaldığı sürenin "ölçülü" olduğu ve adli kontrol hükümlerinin yeterli olmayacağı iddiasıyla tutukluluğa devam kararı verdi.

FURKAN KARABAY 15 MAYIS'TAN BU YANA CEZAEVİNDE

15 Mayıs'ta CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu ile ilgili haber yapan Furkan Karabay, 15 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutukluluğunu koğuşta geçiren Karabay, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla tek kişilik hücreye alınmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

