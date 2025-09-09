CHP'den eğitim çalışanları için kanun teklifi

Her yıl eylül ayında sadece öğretmenlere verilen eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneği bu yıl 5 bin 226 TL olarak belirlendi. Bu ödeneğin bir maaş seviyesine çıkarılması ve tüm eğitim çalışanlarına verilmesi için TBMM’ye kanun teklifi veren Özçağdaş, teklifin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“2002 Eylül ayında; asgari ücret 250 TL iken yeni göreve başlayan öğretmen maaşı 540 TL, eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneği ise 175 TL idi. Eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneği 2002 yılında öğretmen maaşının yüzde 32,4’ü asgari ücretin ise yüzde 70’ine denk geliyordu. Günümüzde asgari ücret 22 bin, yeni göreve başlayan öğretmen maaşı 51 bin, eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneği ise 5 bin 226 TL olmuştur. Eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneği öğretmen maaşın yüzde 10,2’si, asgari ücretin ise yüzde 23,6’sına gerilemiş durumdadır."

"TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARINA VERİLSİN"

Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına verilmesinin eğitim niteliğinin artırılmasında önemli olduğunu belirten Özçağdaş, belirterek, “Kanun teklifi ile tüm eğitim-öğretim çalışanlarının bir bütün olarak görülmesi ve eğitimin niteliğinin arttırılması, öğretmenlerle birlikte diğer kadrolardaki çalışanların da bir maaş tutarında eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneği alması hedeflenmiştir” ifadelerini kullandı.

Teklifte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 32. maddesinde şu değişikliğin yapılması önerildi:

“Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında olup; fiilen bu görevlerde çalışanlara her eğitim-öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve eğitim-öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte, bir maaş tutarında, eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz."