CHP'den Cumhuriyet Yürüyüşü'ne davet!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, yurttaşları Kadıköy’deki Geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü’ne davet etti. Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı belirtildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla bir açıklama yaptı. İstanbul Kadıköy'de Suadiye Işıklar'dan başlayan ve gelenekselleşen 'Cumhuriyet Yürüyüşü' için çağrıda bulundu.

ÇELİK'TEN 'CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜNE' ÇAĞRI

Çelik'in sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, "102 yıldır olduğu gibi, Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eserini, Cumhuriyet’i yaşatıyoruz! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in katılımıyla Kadıköy Geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü’nde buluşuyoruz. Cumhuriyet’e, adalete, hürriyete, halkımızın iradesine sahip çıkıyoruz. Suadiye Işıklar, 29 Ekim, 19.00" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Suadiye'de gerçekleşecek Cumhuriyet Yürüyüşü'ne CHP lideri Özgür Özel'in de katılacağı ifade edildi.

