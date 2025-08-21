CHP'den 'Cumhur Reyonu'na tepki: Bereket değil yeni bir kriz getirecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, market reyonlarında kurulması planlanan 'Cumhur Reyonu' projesine tepki gösterdi. Söz konusu projenin, iktidarın "günü kurtarma hamlesi" olarak değerlendiren Bulut, iktidarın, "kendi başarısızlığının itirafı olan vitrin politikalarıyla oyalandığını" savundu.

Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Devlet bez mi satar?' diyerek yıllar boyunca Türkiye'nin fabrikalarını birer birer özelleştiren iktidar, bugün kendi yarattığı ekonomik çıkmazı 'Cumhur Reyonu'yla çözmeye çalışıyor. Zincir marketlerin yüzde 10-15'lik kısmında devlet etiketli, sabit fiyatlı ürünler satılacağı açıklanıyor. Yıllardır uygulanan yanlış politikaların bedeli, üreticiye de tüketiciye de ağır yük olarak dönüyor. Tarım Kredi marketleri, tanzim satış çadırları ve şimdi de 'Cumhur Reyonu'… Hepsi günü kurtarma hamlesi… Vatandaşı enflasyon karşısında ezilmekten kurtaramayan iktidar, aslında kendi başarısızlığının itirafı olan vitrin politikalarıyla oyalanıyor. Asıl yapılması gereken çok basit: Üreticiyi doğrudan desteklemek, çiftçinin maliyetini düşürmek, tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ise 'Cumhur Reyonu' projesinin milletin sofrasına bereket değil, yeni bir kriz getireceğini ve ayrımcılık barındıran, kötü niyetli bir proje olduğunu savunarak, çözüm yolu sundu.

Adem, "Cumhur kavramını, siyasi bir ittifakın adıyla özdeşleştirerek market raflarına taşıyan bu anlayış; milleti birleştirmek yerine bölmeyi, üreticiyi desteklemek yerine ithalat bağımlılığını kalıcı hale getirmeyi seçmiştir. Bu model, enflasyonu düşürmek bir yana, yeni bir fiyat baskısı, piyasa bozulması ve adaletsizlik kaynağı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"FİYATI BELİRLEYEN ANKARA DEĞİL DOLAR KURUDUR"

Erhan Adem, yaptığı açıklamada şu ifadelere yere verdi:

Enflasyonu yaratan bizzat iktidarın yanlış ekonomi politikalarıdır. Şimdi ise bu enflasyonu düşürmek için değil, günü kurtarmak için devletin marketçiliğe soyunduğunu görüyoruz. Soğan-patates depolarını basan, marketlere operasyon yapan iktidar, bugün kendisi depocu ve kasap rolüne bürünerek milleti kandırmaya çalışıyorlar. Bu model, enflasyonu düşürmeyecek; tam tersine yeni bir fiyat baskısı, piyasa bozulması ve adaletsizlik kaynağı olacaktır. Çünkü burada üretici yoktur, çiftçiye destek yoktur, maliyetleri azaltma yoktur. Bugün yağda, şekerde, buğdayda, mercimekte dışarıya bağımlı olan bir ülkenin rafını 'Cumhur' diye etiketlemesi, gerçeği değiştirmez. Fiyatı belirleyen Ankara değil, dolar kurudur.

"DEVLETİN GÖREVİ 6'NCI BÜYÜK MARKET OLMAK DEĞİLDİR"