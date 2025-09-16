CHP'den 'çiftçinin borçları ertelensin' talebi

Durmaz, açıklamasında, zirai don felaketi nedeniyle üreticilere yapılacağı duyurulan destek ödemelerinin, çiftçinin gerçek maliyetlerini ve kayıplarını karşılamaktan uzak olduğunu ifade ederek, iktidara somut adımlar atması için çağrıda bulundu.

“AÇIKLANAN DESTEK GERÇEK KAYIPLARI KARŞILAMIYOR”

Zirai dondan zarar gören çiftçilere, zarar gören ürün türüne göre dekar başına 5 bin TL ile 6 bin 500 TL arasında değişen tutarlarda destek ödemesi yapılacağının açıklandığını hatırlatan Durmaz, bu rakamların mevcut durumu karşılamadığını vurguladı. Durmaz, açıklanan desteklerin yetersizliğine dikkat çekerek, çiftçinin borç yükü altında ezildiğini belirtti.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Kadim Durmaz, eleştirilerinin yanı sıra üreticilerin acil sorunlarına yönelik çözüm önerilerini de sıraladı. Çiftçinin nefes alabilmesi için atılması gereken adımları belirten Durmaz, şunları kaydetti:

"Çiftçinin borçları en az bir yıl süreyle faizsiz ertelenmeli. Tarım sigortasında don teminatı yaygınlaştırılmalı. Yapılacak ödemeler gerçek maliyetler esas alınarak güncellenmeli ve vakit kaybedilmeden yapılmalı. Ayrıca tarım sigortası kapsamı dışında kalan üreticilere yapılacak ödemeler de yeniden değerlendirilmelidir."

“TOKAT’TA ÜRÜNLERİN HEPSİ YANDI”

Felaketin Tokat’taki boyutunu rakamlarla gözler önüne seren Durmaz, bölgedeki üreticinin durumunun vahametine dikkat çekti. Durmaz, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Tokat her yıl yaklaşık 950 bin ton meyve üretir. Bu yıl ürünlerin hepsi don sonucu yandı. 190 bin dönüm meyvelik alan zarar gördü. Üzümde 250 bin ton, elmada 120 bin tonluk üretim kapasitesine sahip olan Tokat bu yıl adeta meyvesiz bir sezon geçirdi. Çiftçi diğer ektiği patates, soğan, karpuz, biber, domates gibi ürünlerinden de zarar etti. Çiftçimizi yalnız bırakmamalı ve sahip çıkmalıyız."