CHP Yurt Dışı Birliklerinden Özgür Özel'e destek mesajları: Demokrasiyi birlikte savunacağız

CHP Yurt Dışı Birliklerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek mesajları yağdı. “Kayyumlara teslim olmayacağız” diyen Birlik Başkanları Özgür Özel ve kadrosunun sonuna kadar yanında olduklarını ifade etti.

Birlik Başkanlarından gelen destek mesajları şu şekilde:

* CHP Belçika Birlik Başkanı Derya Bulduk: CHP Belçika Birliği olarak kayyumların karşısındayız. Cumhuriyet Halk Partisi Belçika Birliği, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'le birlikte hareket edeceğini bildiriyor. Ülkemize, partimize ve demokrasimize artık dokunmayın.

* CHP Avustralya Federasyon Başkanı Enver Şahingöz: Cumhuriyetimizin son kalesini kayyumlara teslim etmeyeceğiz.

* CHP Manchester Temsilcilik Başkanı Gültekin Tatar: Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve partimizin yanındayız. Demokrasiyi birlikte savunacağız, kayyumlara teslim olmayacağız.

* CHP Yukarı Avusturya Birlik Başkanı Kemal Yılmazçelik: İradeye paranga vurulmaz, halkın iradesine kayyum olmaz, demokrasi susmaz. Atatürk'ün partisine kayyum değil, milletin iradesi yeter.

* CHP Strasbourg Birlik Başkanı Burak Özkuzucu: Kayyumlara teslim olmayacağız. Genel Başkanımız ve örgütümüzün yanındayız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.

* CHP Avustralya Birlik Başkanı Ozan Aksut: Ben Avustralya Birliği Başkanı Ozan Aksut Başkanımız Özgür Özel'in her zaman yanında, kayyumların karşısındayız.

* CHP Baden Birliği: Özgürlük ve adalet bizim karakterimizdir. Kayyum atayan değil, halkı temsil eden kazanacak. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.

* CHP Lyon Birlik Başkanı Nedim Koçak: Genel Başkanımızın, milletvekillerimizin, bütün örgütümüzün koşulsuz şartsız yanındayız.

* CHP Salzburg Birlik Başkanı Engin Uludağ: CHP Salzburg hiçbir kayyumu tanımıyor ve son ana kadar Genel Merkez'in onurunu koruyacağını bildiriyor.

CHP Bremen Birlik Başkanı Bahar Erdoğan: Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile parti heyetimizin hedefleri doğrultusunda CHP Bremen Birliği her zaman partimizin ve demokrasinin yanında, mücadelemizin de arkasındadır.

CHP Viyana Birlik Başkanı İbrahim Aydın: Cumhuriyet Halk Partisi Viyana Birliği olarak atamızın bize emaneti partimizi kayyuma teslim etmemek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Genel Başkanımız Özgür Özel ve kadrosunun sonuna kadar yanındayız.

CHP Graz Birlik Başkanı Barış Yılmaz: CHP Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atayan zihniyete hayır diyoruz. Kayyuma hayır diyoruz.

CHP Milano Birlik Başkanı Betül Berna Taşdemir: Bizler, Cumhuriyet çocukları olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyetimizin ve demokrasimizin dünyanın her neresinde olursa olsun her daim sahibiyiz.

CHP Metz Lorraine Birlik Başkanı Ali Antakya: Cumhuriyet Halk Partisi Fransa Metz Lorraine Birliği olarak bütün kayyumları lanetliyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel'in arkasındayız sonuna kadar.

CHP Hollanda Birlik Başkanı Ayhan Pekdemir: Çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partililer ve demokrasiye inanan kardeşlerim. Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ni Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'le asla kayyumlara teslim etmeyeceğiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.