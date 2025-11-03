CHP otobüs şoförünün yargılandığı davada karar

Ankara'da 23 Nisan'da düzenlenen etkinlik sırasında, CHP otobüsünü "dur" ihtarına uymayarak polislerin üzerine sürdüğü iddiasıyla 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuksuz yargılanan şoför Gökhan Gülyurt hakkındaki davada mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirini kaldırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Gülyurt hakkında, zincirleme şekilde 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. Ankara 72’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanık Gülyurt, şikayetçi polisler ve avukatları katıldı.

Duruşmada ifade veren polis memuru Okan Y., olay tarihinde CHP amblemi giydirilmiş bir aracın 'dur' ihtarına uymadığı anonsunu aldıklarını belirtti. Yüz metre mesafe varken 'dur' ihtarı yaptığını söyleyen Okan Y., "Araç durmadı, üzerimize sürdü" dedi. Polis memuru Sare Y. de aynı yönde ifade vererek, aracın kendisine rağmen yoluna devam ettiğini ve üzerlerine sürdüğünü söyledi. Ancak her iki polis memuru da sanığın kendilerine tehdit içeren bir sözü olmadığını kaydetti.

13 yıla kadar hapsi isteniyordu, CHP şoförü hakkındaki iddianame kabul edildi

"ARACIN DURMASI MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Tanık olarak dinlenen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise farklı bir görgü tanıklığı sundu. Olay sırasında otobüsün içinde bulunduğunu belirten Özçağdaş, şunları söyledi:

"Polis bir anda önümüze atladı. Aracın durması mümkün değildi. Araç 20 tonluk bir araç. Biz de zaten devam etmesini söyledik... Polis bizim polisimiz; neden kasten üzerine sürülsün?"

Özçağdaş, kaza ihtimali olan bir durumda aracı durdurmanın mümkün olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, tarafların dinlenmesinin ardından dosyadaki eksik hususların giderilmesi kararı vererek duruşmayı 23 Şubat 2026 tarihine erteledi. Sanık Gökhan Gülyurt hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmedildi.