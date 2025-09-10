CHP mitingi öncesi 'Kılıçdaroğlu' provokasyonu

CHP mitingi öncesi 'Kılıçdaroğlu' provokasyonu
Yayınlanma:
CHP'nin Kadıköy'de yapacağı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi bir üst geçide, "Milletin son umudu Kemal Kılıçdaroğlu" yazan bir pankart asıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bu akşam Kadıköy'de düzenleyeceği miting öncesinde, Söğütlüçeşme'deki bir üst geçide eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin yer aldığı bir pankart asıldı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı, pankartla ilgileri olmadığını açıkladı.

Kadıköy Söğütlüçeşme üst geçidinde, üzerinde "Halkın partisini hırsızlar değil halk partililer yönetecek. Milletin son umudu Kemal Kılıçdaroğlu" ifadelerinin yer aldığı bir pankart tespit edildi.

kilicdaroglu.jpg

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Kısa Dalga'ya bir açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, pankartın asılmasıyla ilgili herhangi bir ilgilerinin bulunmadığını belirtti. Çelik, "Bunu kimin yaptığını bilmiyoruz. Asla Kemal Bey'le veya bizimle bir ilgisi yok. Böyle bir şeyin olduğunu bilsem direkt müdahale ederiz. Kesinlikle ilgimiz yok" ifadelerini kullandı.

CHP KADIKÖY'DE MİTİNG DÜZENLEYECEK

CHP, bu akşam saat 20.30'da Kadıköy İskele Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenleyeceğini duyurmuştu. Miting çağrısı, görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından yapılmıştı. Partinin düzenlediği mitinglerin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yargı süreci sonrasında başladığı biliniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

