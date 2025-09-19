CHP lideri Özel'den Gaziler Günü mesajı: Vefa onurlu yaşam koşulları sağlayarak gösterilir
CHP lideri Özgür Özel, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle yayımladığı mesajda, gazilere vefanın yalnızca törenlerle değil, onlara onurlu yaşam koşulları sağlanarak gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, mesajında gazilere gösterilmesi gereken saygının somut adımlarla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Vefa borcunun, gazilerin yaşam standartlarını iyileştirmekle ödenebileceğini ifade eden Özel, bu konunun sadece anma günlerinde hatırlanmaması gerektiğini aktardı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Vatan için canını ortaya koyan tüm gazilerimizi şükranla anıyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Vefa, yalnızca tören kürsülerinde değil; onurlu yaşam koşullarını sağlayarak gösterilir. Onlara layık bir ülkeyi hep birlikte kuracağız."
Kaynak:Halk TV Haber Merkezi