CHP kurultayında gözler YSK'da: Nihai karar bugün açıklanacak

Ankara İl Seçim Kurulu'nun usulden reddettiği CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'na yönelik itiraz, "tam kanunsuzluk" iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulunun gündemine taşındı. YSK'nın bugün vereceği bağlayıcı karar, hafta sonu yapılması planlanan kurultayın siyasi geleceği açısından belirleyici olacak.

Süreç, Cumhuriyet Halk Partisi delegesi Şahin Kurt'un, 21 Eylül Pazar günü yapılması planlanan 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebiyle 15 Eylül 2025 tarihinde Çankaya 4. İlçe Seçim Kuruluna başvurmasıyla başladı. İlçe Seçim Kurulunun itirazı reddetmesi üzerine, konu Ankara İl Seçim Kuruluna taşındı.

İL SEÇİM KURULU İTİRAZI USUL YÖNÜNDEN REDDETTİ

Ankara İl Seçim Kurulu, 17 Eylül 2025 tarihinde yaptığı inceleme sonucunda oybirliğiyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti. Kurul, gerekçeli kararında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na atıf yaparak, siyasi partilerin kongre ve seçim süreçlerinin ilçe seçim kurullarının gözetiminde yürütüldüğünü ve ilçe seçim kurulu başkanlarının bu konularda verdiği kararların kesin olduğunu belirtti. Bu nedenle, İl Seçim Kurulunun itirazı esastan inceleme yetkisinin bulunmadığı ifade edildi. Karar, Başkan Hakim Sevim Özcan Kalkan ile üyeler Sevda Arıkboğa Usta ve Cengiz Aydıner'in imzasıyla kesinleşti.

NİHAİ KARAR İÇİN GÖZLER YÜKSEK SEÇİM KURULUNDA

İl Seçim Kurulunun yetkisizlik kararının ardından, kurultay sürecine ilişkin itiraz "tam kanunsuzluk" iddiasıyla Yüksek Seçim Kuruluna taşındı. Başvuruyu kabul eden Yüksek Seçim Kurulu, itirazı bugün saat 15.30'da başlayacak olan gündem toplantısında görüşerek nihai karara bağlayacak. Yüksek Seçim Kurulunun vereceği bu karar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hafta sonu yapılması planlanan olağanüstü kurultayının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirleyecek bağlayıcı ve kesin bir nitelik taşıyacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

