CHP Kurultayı davasının sonucunu açıkladı

Adli tatil bugün sona eriyor. Eylül ayında Türkiye'nin siyasetini belirleyecek birçok dava mahkeme salonlarında görülecek. Bu davalardan birisi de CHP'nin 38. Kurultay hakkında açılan dava... CHP Lideri Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'ndan genel başkanlık koltuğunu aldığı Kurultay hakkında ortaya atılan iddiaların ardından açılan dava, 15 Eylül tarihinde görülecek.

CHP Lideri Özel, söz konusu davanın sonuç odaklı değil süreç odaklı bir dava olduğunu ve amacın CHP'yi yıpratmak olduğun, bu tartışmalar ile CHP'yi iç karışıklığa sürükleme gayretinde olunduğunu birçok defa açıkladı.

CHP AÇISINDAN 8 ÖNEMLİ DAVA VAR

Tutuklu gazeteci Altaylı da bugün Silivri notlarında bu konuya değindi. Adli tatilin sona ermesi ile CHP açısından Kurultay ve İBB davaları olmak üzere 8 önemli dava olduğunu aktaran Altaylı, "Adli yılın başlaması ilk kez bu kadar geniş bir ilgiye mazhar olacak. Çünkü halkın merakla beklediği ve izlediği pek çok soruşturma adli yıl ile birlikte inşallah davaya dönüşecek. CHP açısından da İBB davaları dışında kurultay davası diye bilinen dava da dahil olmak üzere 8 önemli dava var Eylül ayı içinde." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL SEÇİMLERİ İDDİANAMESİNDE SOMUT DELİLLER ZAYIF"

Altaylı, İstanbul İl Başkanlığı seçimleri için seçimden 22 ay sonra hazırlanan iddianamenin somut delil açısından zayıf olduğunu söyledi.

Kurultay davasına etki etmesi muhtemel bir dava olarak İstanbul İl Kongresi ile ilgili iddianamesi yazılan dava önemli ancak somut delil açısından zayıf görünüyor.

"KURULTAY DAVASI 15 EYLÜL'DE BİTMEZ"

15 Eylül tarihinde görülecek olan Kurultay davasından sonuç çıkmayacağını öngören Altaylı, söz konusu davanın amacının sürdürülerek CHP'yi rahatsız etme olduğunu belirtti:

Kurultay ya da Butlan davası ise bence 15 Eylül'de bitmez. Bu dava zaten YSK'nın alanına tecavüz ve yasal olarak kurultayı yok sayma yetkisi yok. İster asliye ceza baksın, ister ağır ceza. Zaten kimin bakacağı da ayrı bir tartışmanın konusu hala. O dava 15 Eylül'de de sonuçlanmaz. Zaten maksat sonuçlanması değil, sürerek rahatsız etmesi.

NE ZAMAN SONUÇLANACAK?

Altaylı Kurultay davasının genel seçimlere yakın bir zamanda sonuçlandırılacağının tercih edileceğini ifade etti: Bence iktidar o davayı genel seçime yakın bir zamanda sonuçlandırmayı tercih eder.