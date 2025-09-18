CHP kayyum Gürsel Tekin'in yanındaki Özgür Çelik'i ihraç kararı aldı

Yayınlanma:
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Sultanbeyli üyesi Özgür Çelik için “tedbirli ihraç” süreci başlatıldı. İstanbul Sultanbeyli üyesi Özgür Çelik, Parti Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Özel haber

Özgür Çelik, kamuoyunda kayyum Gürsel Tekin ile birlikte hareket eden isimlerden biri olarak biliniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çalışma ofisine Tekin aracılığıyla giden grubun içinde yer alıyor.

z.jpeg

CHP Genel Merkezi’nin 16 Eylül 2025 tarihli yazısına göre, Sultanbeyli üyesi Özgür Çelik, parti disiplinini zedeleyen eylemleri nedeniyle, Tüzüğün 63/5, 64 ve 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Söz konusu karar, 15 Eylül 2025 tarihinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu’nda oybirliğiyle alındı.

whatsapp-image-2025-09-18-at-13-49-29.jpeg

Özgür Çelik, Gürsel Tekin ile birlikte faaliyet gösteren isimlerden biri olarak biliniyor. Sosyal medya paylaşımlarında sık sık Ekrem İmamoğlu’nu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ve parti yönetimini hedef alıyor.

CHP’nin 2023’teki kurultay gecesinde de İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in adını kullanarak delegelere mesaj atıp Kılıçdaroğlu’nu desteklediklerini iddia ettiği de biliniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

