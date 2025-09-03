CHP İstanbul'a kayyum sonrası ilk miting: On binler Zeytinburnu'na akın etti

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, CHP'nin başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 52'ncisi İstanbul Zeytinburnu'nda düzenleniyor.

Mitinge Slivri'den seslenen Ekrem İmamoğlu kayyum kararına, "Bilsinler ki, ‘Ben CHP’liyim’ diyen hiçbir siyasetçi, bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olmaz." şeklinde tepki gösterdi.

KAYYUM KARARI SONRASI CHP'DEN İLK MİTİNG

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği arar kararla CHP İstanbul İl Yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. CHP 38. İstanbul Kongresi hakkında açılan dava kapsamında görevden alınan yönetimin yerine Gürsel Tekin ile Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici yönetim görevlendirildi.

Kayyum olmayı "Göreve hazırım" diyerek kabul eden Gürsel Tekin, partiden ihraç edildi.

CHP Lideri Özgür Özel dün Halk TV yayınında bu kararın mücadeleyi etkilemeyeceğini belirterek mitinglere devam edeceklerini söylemişti.

Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen mitinge yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL KONUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettikten sonra Zeytinburnu mitingine katılan CHP Lideri Özgür Özel, "Zeytinburnu'nun İstanbul'un iradesine sahip çıkan, kullandığı oya sahip çıkan seçtiği yöneticiye sahip çıkan, seçtiği il başkanına, seçtiği belediye başkanlarına sahip çıkan mert insanları, cesur insanları hepiniz hoş geldiniz" diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Kötülükte el yükseltiyorlar, siz korkacaksınız sanıyorlar. Diyorlar ki, biz kararı alır kayyumları atarız, CHP'yi susturur, sindiririz. Susmayanlara, teslim olmayanlara selam olsun. Ey Erdoğan, bu meydana bir bak bakalım, bu meydan korkuyu evde bıraktı."

"MARİFET HİÇ EZİLMEMEK BU DÜNYADA"

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Marifet şiirinden dizeler seslendirdiği konuşmasına Özel, şöyle devam etti:

"Marifet, marifet hiç ezilmemek bu dünyada. Ama biçimine getirip de ezerlerse güzel kokmak. Kekik misali, lavanta çiçeği misali, fesleğen misali, ıtır misali, İsa misali, Tonguç misali, Yunus misali, Ekrem misali güzel kokmak mesele."

"Birileri, birileri arkadaşlarımızı ezmeye çalışa dursun, ezilse de güzel kokanlar, pis kokmayanlar, bünyelerinde kiri, pisliği, kötülüğün ne kokusunu, ne kendisini bulundurmayanlarla birlikteyiz biz. Oysa karşımızda elleri kirli, zihni kirli, bahtı kirli, geçmişi kirli, yarını kirli bir çete var. Onlara karşı elbette korkmayacağız, sinmeyeceğiz. Ekmeği bol eyledik biz. Acıyı bal eyledik. Sıratı yol eyledik. Öyle geldik bugüne. Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz. Bir gider bin geliriz. Bizi ezmek kurtuluş mu?

İşte, işte İstanbul'un iradesiyle, sizlerin iradesiyle seçilen il başkanımız burada. Ben onunla, verdiği mücadeleyle, yaptığı görevle, onun yüreğiyle gurur duyuyorum. Özgür Çelik'in arkasındayız. İstanbul onunla gurur duyuyor, arkadaşlarımız, Ekrem Başkan, emekli öğretmen babası, annesi onunla gurur duyuyor. CHP onunla gurur duyuyor.​​​​​​​"

"O KORKAĞIN PEŞİNDEN DAHA FAZLA YÜRÜMEYİN!"

AKP'li gençlere seslenen Özgür Özel "Yıllarca reisiniz oynadı, kazandı, sevindi." diyerek şu sözleri sarf etti:

"47 yıl sonra biz kazandık. 23 sonra siz yenilince sizin reisiniz topu aldı, kesmeye çalışıyor. O bir korkak! O topu dedenizin elinden alın. Yener, yeniliriz, demokrasi hepimiz için lazım. Korkakların takımı olmayın. O korkağın peşinden daha fazla yürümeyin!"

"ARTIK KİMSENİN MAZBATASININ GARANTİSİ YOK"

Özgür Özel, İstanbul İl Yönetimi hakkında verilen ara karara ilişkin şunları söyledi:

"Bu yargı çetesi Türkiye'yi kirli bir yola soktu. Artık kimsenin mazbatasının bir garantisi yok. Kazanılan seçimin önemi yok. Eldeki belgenin önemi yok. Bir asliye hukuk mahkemesini ikna eden bugüne kadar İstanbul İl Kongresi'ne ve kurultayımıza dokuz kere asliye hukuklarda tedbir talep ettiler. Dokuz hakim bu aşamada tedbir demek karar demektir. Yanlış iştir deyip bu talepleri reddetti. 10'cusunu buldular.

Kendi istedikleri kumpası kurdular. Ama Türkiye'de seçim hukukunu serbest seçimleri askıya aldılar. Tehdit altında olan ben sosyal medyadan paylaşım yapan arayarak bizle düşüncelerini ileten muhalefet partilerinin her bir sayın genel başkanına şükranlarımı sunuyorum. Ancak tehdit altında olan sadece muhalefet partileri değildir. Topyekün çok partili rejimdir. Seçimli yarışlardır. Karşımızda kaybedince gitmeyen, yetkiyi gasp eden, hukuku gasp eden, demokrasiyi gasp eden bir rejim vardır. Bu vicdansızlığa teslim olmayacağız.

Tehdit altında olan ben sosyal medyadan paylaşım yapan arayarak bizle düşüncelerini ileten muhalefet partilerinin her bir sayın genel başkanına şükranlarımı sunuyorum. Ancak tehdit altında olan sadece muhalefet partileri değildir. Topyekün çok partili rejimdir. Karşımızda kaybedince gitmeyen, yetkiyi gasp eden, hukuku gasp eden, demokrasiyi gasp eden bir rejim vardır. Bu vicdansızlığa teslim olmayacağız.

"KALLEŞLİKLE SİYASET YAPANLAR ASLA BAŞARILI OLMAZLAR"

"Kimse Erdoğan'ı da partisini de cuntasını da gözünde büyütmesin. Büyük olmak, cesur olmak önce haklı olmayı gerektirir. Korkaklıkla, kalleşlikle siyaset yapanlar asla başarılı olmazlar!"

İMAMOĞLU'NDAN KAYYUMA İLK TEPKİ

Silivri'de 165 gündür tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Zeytinburnu'nda bir araya gelen yurttaşlara seslendi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na hukuksuzca kayyım atanmasına sert tepki gösteren İmamoğlu şunları ifade etti:

"Cennet vatanımızı siyasi mühendislikle, davalarla, tutuklamalarla, masa başı planlarıyla ve kayyımlarla ele geçirmeye çalışanlara karşı, 19 Mart’tan bu yana direnişteyiz. Demokrasiyi siyasi vesayetlerle bitirmeye çalışanlara karşı en büyük umudumuz, 19 Mart’ta Saraçhane’yi gür sesiyle inleten milletimizdir. Bitirmeye çalıştıkları bu umut seferberliğini ne bizleri esir alarak ne de CHP’yi tehdit ederek durdurabilirler. Türkiye Cumhuriyeti’ni darbeler değil, demokrasi yönetecektir. Millete savaş açmayı tercih edenler, devletin kurumlarını milli irade gaspı için kullananlar ve kayyımlardan medet umanlar, sizin iradenize yenilecek ve kaybedeceklerdir"

"Şunu iyi bilsinler; Cumhuriyet’i kuran iradeyi, Türkiye’nin birinci partisini ve milletin egemenliğini hiçbir kuvvet esir alamayacaktır,” diyen İmamoğlu, “Buradan güçlü bir şekilde ifade ediyorum; CHP kongreleri ve İl Başkanımız Özgür Çelik onurumuzdur. Bilsinler ki, ‘Ben CHP’liyim’ diyen hiçbir siyasetçi, bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olmaz. Demokrasiye karşı yapılan bu saldırıyı durduracak kudret; sizin gönlünüzde, aklınızda, ruhunuzda, Türkiye’ye ve demokrasiye olan inancınızda mevcuttur. Yorulmayacağız ve asla pes etmeyeceğiz. Hep birlikte geleceğimize ve demokrasimize sahip çıkacağız."

“Bizi bir suç örgütüymüş gibi göstermeye çalışanlar, yıllardır bizi sürekli inceleme, soruşturma ve teftişten geçiriyorlar,” hatırlatmasında bulunan İmamoğlu, “Bin küsur inceleme, soruşturma ve teftişle bulamadıklarını, iktidarın emri altına girmiş bir kısım yargı mensubu aracılığıyla, şimdi bizzat kendileri yaratmaya çalışıyorlar. Baskıyla, tehditle, şantajla insanları iftiracı yapmaya, delil üretmeye, suç uydurmaya çalışıyorlar. Sabırla, iddianamenin hazırlanmasını, yargılamanın başlamasını bekliyoruz. O gün geldiğinde, kim kimi yargılıyor, herkes görecek. Milletin vicdanında çoktan kaybettikleri bu davayı, bir de bizlerin karşısında kaybedecekler.”

Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik tarafından seslendirilen mektubunda şunlara yer verdi:

“Fatih Sultan Mehmet’in öncülüğünde kurulan, tarihi ve doğal mirasımız Zeytinburnu’nda; demokrasi, adalet ve özgürlük için bir aradayız. Cennet vatanımızı siyasi mühendislikle, davalarla, tutuklamalarla, masa başı planlarıyla ve kayyımlarla ele geçirmeye çalışanlara karşı, 19 Mart’tan bu yana direnişteyiz. Demokrasiyi siyasi vesayetlerle bitirmeye çalışanlara karşı en büyük umudumuz, 19 Mart’ta Saraçhane’yi gür sesiyle inleten milletimizdir. Bitirmeye çalıştıkları bu umut seferberliğini ne bizleri esir alarak ne de CHP’yi tehdit ederek durdurabilirler. Türkiye Cumhuriyeti’ni darbeler değil, demokrasi yönetecektir. Millete savaş açmayı tercih edenler, devletin kurumlarını milli irade gaspı için kullananlar ve kayyımlardan medet umanlar, sizin iradenize yenilecek ve kaybedeceklerdir. Dün, yargı eliyle yapılan kumpas da bir kez daha göstermiştir ki; milletin kendi kaderini tayin etme ve demokratik yollarla iktidarı değiştirme hakkını gasp etmeye çalışıyorlar. Bunu da devletimize ve milletimize yaşatılan bütün kötülüklerin önünde, sarsılmaz bir iradeyle duran Cumhuriyet Halk Partisi’ni yok ederek yapmak istiyorlar.”

“Bu yönüyle, ilk günden beri diyoruz; mesele, Türkiye meselesidir. Türkiye’nin özgür, adil ve refah dolu yarınlarıdır. Şunu iyi bilsinler; Cumhuriyet’i kuran iradeyi, Türkiye’nin birinci partisini ve milletin egemenliğini hiçbir kuvvet esir alamayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve demokrasimizin sigortasıdır. Tertemiz olan İstanbul İl Kongremizi ve Kurultayımızı lekelemeye çalışarak, partimizi kayyımla tehdit ederek ve delegelerimizin iradesini hiçe sayarak sonuç alabileceklerini sanıyorlar. Buradan güçlü bir şekilde ifade ediyorum; CHP kongreleri ve İl Başkanımız Özgür Çelik onurumuzdur. Bilsinler ki, ‘Ben CHP’liyim’ diyen hiçbir siyasetçi, bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olmaz. Demokrasiye karşı yapılan bu saldırıyı durduracak kudret; sizin gönlünüzde, aklınızda, ruhunuzda, Türkiye’ye ve demokrasiye olan inancınızda mevcuttur. Yorulmayacağız ve asla pes etmeyeceğiz. Hep birlikte geleceğimize ve demokrasimize sahip çıkacağız.”



“6 yıl boyunca, İstanbul’un 39 ilçesini birbirinden ayırmadan çalıştık. Bu şehrin her bir köşesini, bize teslim edilmiş kutsal bir emanet olarak gördük. Her zaman, İstanbul’un muhafızı olma bilinciyle hareket ettik. Bu sayede, İstanbul tarihinin yıllık ortalamada en çok metro üreten, en fazla altyapı ve çevre yatırımı yapan, en çok sosyal yardımda bulunan yönetimi olduk. Şimdi, bizi bir suç örgütüymüş gibi göstermeye çalışanlar, yıllardır bizi sürekli inceleme, soruşturma ve teftişten geçiriyorlar. Bin küsur inceleme, soruşturma ve teftişle bulamadıklarını, iktidarın emri altına girmiş bir kısım yargı mensubu aracılığıyla, şimdi bizzat kendileri yaratmaya çalışıyorlar. Baskıyla, tehditle, şantajla insanları iftiracı yapmaya, delil üretmeye, suç uydurmaya çalışıyorlar.”

“Sabırla, iddianamenin hazırlanmasını, yargılamanın başlamasını bekliyoruz. O gün geldiğinde, kim kimi yargılıyor, herkes görecek. Milletin vicdanında çoktan kaybettikleri bu davayı, bir de bizlerin karşısında kaybedecekler. Başaramayacaklar. Hukuku, milletin vicdanını ve iradesini yok sayarak, tarihin akışını tersine çeviremeyecekler. Bu ülkenin dört bir yanında, maruz kaldığı adaletsizliklerle mücadele etmek zorunda kalan, yüreği acı dolu on milyonlar var. Haklıdan değil, güçlüden yana çalışan, kurum ve kuralların değil, bir avuç insanın kontrolü altında işleyen bir sistemde adalet olmaz. Adalet olmayınca da ne refah olur ne huzur. Onun için herkes adalet arıyor. Bu millet, yalnız mahkemelerde değil, hayatın her alanında adalet arıyor. Elde ettiği gelirde, ödediği vergide, devletin sunduğu imkân ve fırsatlarda adaleti arıyor millet. Biz, milletimizin adalet arayışına son vermek, adaleti yalnız devletimizin değil, mutluluğumuzun, kardeşliğimizin, zenginliğimizin temeli haline getirmek için mücadele ediyoruz.”

“Birlik olacağız ve hep birlikte başaracağız. Devlet, gücünü baskıdan ve zorbalıktan değil, adil olduğuna duyulan güvenden alacak. Bu ülkede artık kişilerin değil, kurumların ve kuralların dediği olacak. Devlet; her bir vatandaşa, her bir partiye, toplumun her kesimine eşit mesafede olacak, kamu hizmetlerini ayrımcılık yapmadan sunacak. Bir asır önce, bu aziz milletin o büyük şahlanışı, ‘ya istiklal ya ölüm’ diyerek başlamıştı. Biz de bu yola ‘ya adalet ya esaret, ya adalet ya sefalet’ diyerek çıktık. Yolun sonunda bizi bekleyen güzel günlere erişmeden asla durmayacağız. Hepimiz, birer vatandaş olarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz ve bu güzel memleket adalete, hürriyete kavuşacak. Herkes için ve her yerde önce adalet, önce hürriyet diyenler kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

ÖZGÜR ÇELİK KARAR SONRASI ZEYTİNBURNU MİTİNGİNDE

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Zeytinburnu mitinginde şunları söyledi:

"300 gündür İstanbul'un ve Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir adalet, özgürlük ve adalet mücadelesi veriyoruz. İşte bu mücadeleyi kesintisiye uğratmak istiyorlar. Sizi, bizi durdurmak istiyorlar. 300 gündrü İstanbul'un meydanlarında adalet arayanlara, demokrasi arayanlara, özgürlük arayanlara selam olsun."

"KAYYUM OLMAYI KABUL EDENLERLE YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ"

Miting alanında Halk TV'den Gamze Altunay'a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, mahkemenin İstabul Kongresi hakkında verdiği karara tepki göstererek "Kim kayyum olmayı kabul ediyorsa yollarımızı ayıracağız" dedi.

İMAMOĞLU 'ÇELİK GİBİ İRADEMİZ VAR BÜKEMEZSİNİZ' DİYEREK ÇAĞIRMIŞTI

Tutuklu seçilmiş Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaptığı paylaşımla yurttaşları mitinge davet etmişti. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Hesabı'ndan yaptığı çağrısında "Çelik gibi irademiz var bükemezsiniz." ifadelerine yer verdi.