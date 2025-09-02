CHP İstanbul'a kayyum kararına yönetimden ilk açıklama: Bugünden itibaren hiçbir seçimin güvencesi yoktur

CHP’nin 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi’nde seçilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik liderliğindeki yönetim İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı ile görevden alındı.

Mahkeme, seçimlerde usulsüzlük iddialarının “yaklaşık ispat” seviyesinde doğrulandığını belirterek kongrede seçilen il başkanı, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini görevden uzaklaştırdı. Yerlerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurul atandı.

CHP İSTANBUL'A KAYYUM KARARINA YÖNETİMDEN İLK AÇIKLAMA

Özgür Çelik, Halk TV yayınında henüz kendisine tebliğ edilen bir kararını olmadığını vurgulayarak yorum yapmaktan kaçınırken parti tarafından ilk açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer tarafından yapıldı.

Halk TV'de canlı yayına bağlanan Taşcıer, kararın 2 Eylül darbesi olarak tarihe geçeceğini vurgulayarak, "Türk demokrasisine yapılmış bir darbe olarak ifade etmek tam da süreci tarif edecek" dedi.

Mahkemenin verdiği kararın somut delillere dayanmadığını söyleyen Taşcıer, sadece CHP'nin il yönetim seçiminin değil Türkiye'de bugünden itibaren yapılacak tüm demokratik seçimlerin güvenli olmayacağını ifade etti.

Taşcıer, "yargının siyaseti dizayn etme aparatı olarak" kullanıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"BUGÜNDEN İTİBAREN HİÇBİR SEÇİMİN GÜVENCESİ YOKTUR"

Türk demokrasisine yapılmış bir darbe olarak ifade etmek tam da süreci tarif edecek. Bir siyasi partinin kongresi aradan 2 yıl geçmesine rağmen iptal ediliyorsa bu ülkede demokrasi adına zor günlerden geçiyoruz.

Bu mesele yargının siyaseti dizayn etme aparatı olarak kullanıldığının, bütün seçimlerin etkileneceğinin işaret fişeğidir. Bugünden itibaren Türkiye'de yapılacak hiçbir demokratik seçimin güvencesi yok demektir.

Biz kendimizden eminiz. Sahte ifadelerle, somut delile dayanmadan, keyfi gerekçelerle bu kararı uygulayanlar bilsinler ki; CHP'yi gerim attıracaklarını zannetmesinler. Bugün Türrkiye 19 Mart'tan sonra 2 Eylül darbesi olarak tanımlanacak bir siyasi konjonktür yaşıyor.