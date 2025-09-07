CHP İstanbul polis ablukasına alındı: Vatandaş sessiz kalmadı

Yayınlanma:
CHP Gençlik Kolları'nın "Kayyuma karşı demokrasi nöbeti" başlatması ile CHP İstanbul polis ablukasına alındı. İstanbul'da 3 günlük eylem yasağı kararının açıklanmasının ardından vatandaş sessiz kalmadı...

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'de verdiği ara kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve kongre delegelerinin görevden uzaklaştırılmasına hükmetmişti.

İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir geçici kurul atanmıştı. Gürsel Tekin'in kayyum atamasını kabul etmesinin ardından Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz görevden çekilirken Babacan'ın yedeği Gökmen Güneş de görevi reddetti.Eski il başkanlarından Canan Kaftancıoğlu ise geçtiğimiz gün basın danışmanı aracılığıyla, Tekin'e eşlik edecek kişilerden olduğu iddiasını yalanladı.

CHP İSTANBUL POLİS ABLUKASINA ALINDI

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve beraberindeki eski il başkanlarının binaya girişini engellemek için Gençlik Kolları ve partililerin insan zinciri oluşturacağı belirtilmişti.

CHP Gençilk Kolları, il binası önünde "Kayyuma karşı demokrasi nöbeti" başlattı.

CHP İstanbul Gençlik Kolları yaptığı açıklamada, "Milletin evi teslim alınamaz! Saraçhane ruhuyla direnecek, demokrasimizi kayyımlara teslim etmeyeceğiz. İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik’in yanında, omuz omuza duracağız. Tüm İstanbulluları, son kalemizi savunmaya İstanbul İl Başkanlığımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamada buluşmanın 7 Eylül Pazar günü saat 23.00’te İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılacağı duyuruldu.

İl binasına çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edilerek çevre ablukaya alındı, giriş çıkışlar kapatıldı.

chp-istanbul-polis-ablukasina-alindi-vatandas-sessiz-kalmadi-2.jpg

VATANDAŞ SESSİZ KALMADI

Çağrıdan kısa bir süre son İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde 3 günlük eylem yasağı kararı aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, eylem yasağı kararına ilişkin açıklamada "Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulu’nun tüm yetkilerine sahip olup, görevlerinin engellenmesi hukuken cezai yaptırım doğuracaktır" dedi.

Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve heyetin il binasına girişinin engellenmesi için başlatılan nöbete karşaı koyulan yasağa vatandaş tepkisiz kalmadı. Çok sayıda ilçede vatandaşlar ışıkları açıp kapattı, tencereleri vurarak ses çıkardı.

İşte o anlar:

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

