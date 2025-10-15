CHP Iğdır İl Kongresi tamamlandı: Yeni başkan belli oldu

CHP Iğdır İl Kongresi tamamlandı: Yeni başkan belli oldu
Yayınlanma:
CHP Iğdır İl Başkanlığı kongresi tamamlandı. Kongrede kullanılan 79 delege oyundan 43'ünü alan Nizamettin Ada, mevcut Başkan Öztürk Kaylan'ı geride bırakarak CHP Iğdır İl Başkanlığı görevine seçildi.

CHP Iğdır İl Başkanlığı kongresi, partililerin yoğun katılımıyla tamamlandı ve başkanlık görevine yeni bir isim seçildi. Kongrede toplam 79 delege oy kullanırken, mevcut Başkan Öztürk Kaylan 36 oy aldı. Rakibi Nizamettin Ada ise aldığı 43 oyla CHP Iğdır İl Başkanlığı görevine seçildi.

Kongrenin divan başkanlığını yürüten CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, yaptığı konuşmada örgüt içi birlik ve dayanışmanın altını çizdi. Sarı, "CHP’nin gücü halkın vicdanıdır. Bu kongre, Iğdır’da halkla daha güçlü bağlar kurmamızın bir adımıdır" ifadelerini kullandı. Kongreye ayrıca CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu da katıldı. İncesu, Iğdır gibi sınır kentlerinde örgütlü mücadelenin demokrasinin teminatı olduğunu belirterek yeni yönetime başarılar diledi.

CHP'nin İstanbul'daki yeni adresi belli olduCHP'nin İstanbul'daki yeni adresi belli oldu

YENİ BAŞKAN ADA’DAN BİRLİK VE HİZMET MESAJI

Seçimin ardından kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yapan yeni İl Başkanı Nizamettin Ada, partililere birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ada bu ifadeleri kullandı:

“Bu görevi büyük bir sorumlulukla devralıyorum. Amacımız, Iğdır’da halkın sorunlarına çözüm üreten, kapsayıcı ve çalışkan bir örgüt yapısı kurmak. İlimize, ülkemize hayırlı olsun.”

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Mesut Hakan İlkay Kenan: Ya Türksündür ya değilsindir!
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
Türkiye
Kahvehaneye uzun namlulu silahlarla ateş açıldı!
Kahvehaneye uzun namlulu silahlarla ateş açıldı!
'Daltonlar' ve 'Çirkinler' suç örgütlerine operasyon: 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
'Daltonlar' ve 'Çirkinler' suç örgütlerine operasyon: 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Şehir magandaları yakalandı: Silahla havaya ateş açtılar
Şehir magandaları yakalandı: Silahla havaya ateş açtılar