CHP Iğdır İl Kongresi tamamlandı: Yeni başkan belli oldu

CHP Iğdır İl Başkanlığı kongresi, partililerin yoğun katılımıyla tamamlandı ve başkanlık görevine yeni bir isim seçildi. Kongrede toplam 79 delege oy kullanırken, mevcut Başkan Öztürk Kaylan 36 oy aldı. Rakibi Nizamettin Ada ise aldığı 43 oyla CHP Iğdır İl Başkanlığı görevine seçildi.

Kongrenin divan başkanlığını yürüten CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, yaptığı konuşmada örgüt içi birlik ve dayanışmanın altını çizdi. Sarı, "CHP’nin gücü halkın vicdanıdır. Bu kongre, Iğdır’da halkla daha güçlü bağlar kurmamızın bir adımıdır" ifadelerini kullandı. Kongreye ayrıca CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu da katıldı. İncesu, Iğdır gibi sınır kentlerinde örgütlü mücadelenin demokrasinin teminatı olduğunu belirterek yeni yönetime başarılar diledi.

YENİ BAŞKAN ADA’DAN BİRLİK VE HİZMET MESAJI

Seçimin ardından kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yapan yeni İl Başkanı Nizamettin Ada, partililere birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ada bu ifadeleri kullandı: