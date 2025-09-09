CHP heyetinden Devlet Mezarlığı ziyareti

CHP Sözcüsü Deniz Yücel liderliğindeki heyet, Devlet Mezarlığı'nda ilk olarak Bülent Ecevit'in kabri başında bir araya geldi. Yücel, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin "Türkiye'nin birinci partisi" konumuna ulaştığını vurgularken, bu başarının hemen ardından büyük bir saldırı dalgasıyla karşılaştıklarını ifade etti. Ecevit'in mücadelesinden güç aldıklarını belirten Yücel, "CHP'mizi ilk seçimde iktidar yapacağımıza size söz veriyoruz. Bu saldırıları demokrasiye ve hukuka bağlı kalarak bertaraf edeceğimize söz veriyoruz" diyerek hem bir hedef belirledi hem de bu hedefe giden yolda izleyecekleri demokratik duruşun altını çizdi. Yücel, "Sizlerin bize emaneti olan CHP'yi iktidar yaparak, mücadelenizi başarıya kavuşturarak sonuçlandıracağız" sözleriyle Ecevit'e manevi bir taahhütte bulundu.

"PARTİMİZ SAVAŞ MEYDANLARINDA KURULDU" VURGUSU

Heyetin ikinci durağı, partinin bir diğer önemli ismi Deniz Baykal'ın kabri oldu. Yücel, burada yaptığı konuşmada mesajını daha da keskinleştirdi. İzmir'in kurtuluş yıl dönümüne de atıfta bulunan Yücel, CHP'nin köklerinin "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri"ne dayandığını hatırlatarak, "CHP'nin avukat bürolarında değil, savaş meydanlarında kurulduğunu unutmayarak bu saldırıları kararlılıkla bertaraf edeceğiz" dedi

Yücel, Baykal'ın kabri başında da partiyi iktidara taşıyarak ülkeye barış, adalet ve demokrasi getirme sözünü yineledi.

CHP heyeti, bu iki önemli ziyaretin ardından, Türk siyasi hayatının ve sosyal demokrasi geleneğinin diğer önemli isimlerini de unutmadı. Eski Halkçı Parti Genel Başkanı Necdet Calp Cebeci Asri Mezarlığı'nda, eski SODEP Genel Başkanı Cezmi Kartay ise Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.