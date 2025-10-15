CHP Erdoğan'a kendi memleketinde meydan okudu

CHP 39. Olağan Rize İl Kongresi İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye, Genel Başkan Yardımcıları Erhan Adem ve Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, siyasi partilerin il başkanları, esnaf odalarının yöneticileri, STK ve sendika temsilcileri ile partililer katıldı. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut Başkan Saltuk Deniz yeniden CHP Rize İl Başkanı seçildi.

TEK HEDEF İKTİDAR VE İMAMOĞLU

Divan Başkanlığını Erhan Adem'in yaptığı kongre, İstiklal Marşı ile başladı. Konuşmasında sokak ortasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve aktivist Hakan Tosun'u anan Adem, çıkar beklentilerinin olmadığını tek hedeflerinin partilerini iktidar ve İmamoğlu'nu da Cumhurbaşkanı yapmak olduğunu ifade etti.

Belediye başkanlarımızın ve ön seçimde oy veren milyonlarca vatandaşımızın desteklediği Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, hâlâ haksız suçlamalarla mahkemeye çıkarılamadı.Bekliyoruz bakalım, daha ne kadar bekleyeceğiz? İktidarın ayaklarının altı kayıyor. Merkezi hükümetin artık bir 'tek adam rejimi'ne dönüştüğü bu sistemde, baskı ve kumpaslarla bizi sindirmeye çalışıyorlar. Ama unuttukları bir şey var: Biz 1980 kuşağının çocuklarıyız. O dönemde yapılan baskıları gördük, yaşadık. Bize baskı geldikçe biz daha çok kenetlenir, daha çok mücadele ederiz! Ve o iktidarı indireceğiz. Göreceksiniz, çok az kaldı. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde sadece yürümeye değil, koşmaya ant içtik. Bir adım geri atmayacağız! Korkumuz yok, tereddütümüz yok.Bizim bir beklentimiz yok. Eğer bir çıkar beklentimiz olsaydı, Allah bizi kahretsin. Tek hedefimiz var: Partimizi iktidara taşımak ve Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı yapmak.

AKP'YE MEYDAN OKUDU

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ise yaptığı konuşmada bundan sonra AKP'nin Rize'de birden fazla milletvekili çıkaramayacaklarını ifade ederek 'Hodri meydan' çıkışını yaptı.