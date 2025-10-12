ChatGPT'ye yerli rakip geliyormuş: Kumru!

ChatGPT'ye yerli rakip geliyormuş: Kumru!
Yayınlanma:
Dünyanın en büyük yapay zeka platformu olan yapay zeka platformu ChatGPT'ye yerli rakip olarak KUMRU isimli bir yapay zeka platformu geliştirildiği öne sürüldü. Kumru'nun ChatGPT gibi metin işleme, özetleme ve soru-cevap görevlerini yapacağı ifade ediliyor.

Dünyanın en popüler yapay zeka platformu olan ChatGPT, günlük asistanlıktan yemek tariflerine, bütçe yönetiminden şakalaşmaya kadar hayatın her alanında insan hayatına karıştı. Kullanıcı konuşmalarından yola çıkarak her saniye daha da akıllanan bu platformun sonunun nereye gideceği ise kestirilemiyor. ABD merkezli OpenAİ şirketinin bu devasa platformun bir de yerli rakibinin geldiği Türkiye gazetesi tarafından ileri sürüldü.

13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı

yeni-proje-39.jpg

YERLİ CHATGPT: KUMRU

VNGRS tarafından üretilen Kumru LLM'nin 7.4 milyar parametre ile geliştirildiği;

  • Metin işleme, özetleme, soru-cevap sistemleri
  • Dil bilgisi hatası düzeltme,
  • Belge özetleme,
  • Soru cevaplama,
  • Makine çevirisi,
  • Doğal dil çıkarımı ve
  • Metin sınıflandırması

gibi 26 farklı kategoride test edildiği ve rakiplerini de geride bıraktığı öne sürüldü.

Kumru'nun NVIDIA’nın H100 ve H200 GPU’ları üzerinde 500 GB büyüklüğünde veri ile eğitildiği ve Mistral-v0.3 üzerine inşa edildiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Türkiye
Sahilde yürürken kayalıkların arasına düştü! Yardımına güvenlik görevlisi koştu
Sahilde yürürken kayalıkların arasına düştü! Yardımına güvenlik görevlisi koştu
Gazeteci Hakan Tosun darp edilip yol kenarına atıldı!
Gazeteci Hakan Tosun darp edilip yol kenarına atıldı!
Mersin'deki feci kazada bilanço ağırlaştı: Ölü sayısı 6'ya yükseldi
Mersin'deki feci kazada bilanço ağırlaştı: Ölü sayısı 6'ya yükseldi