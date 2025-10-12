ChatGPT'ye yerli rakip geliyormuş: Kumru!

Dünyanın en popüler yapay zeka platformu olan ChatGPT, günlük asistanlıktan yemek tariflerine, bütçe yönetiminden şakalaşmaya kadar hayatın her alanında insan hayatına karıştı. Kullanıcı konuşmalarından yola çıkarak her saniye daha da akıllanan bu platformun sonunun nereye gideceği ise kestirilemiyor. ABD merkezli OpenAİ şirketinin bu devasa platformun bir de yerli rakibinin geldiği Türkiye gazetesi tarafından ileri sürüldü.

YERLİ CHATGPT: KUMRU

VNGRS tarafından üretilen Kumru LLM'nin 7.4 milyar parametre ile geliştirildiği;

Metin işleme, özetleme, soru-cevap sistemleri

Dil bilgisi hatası düzeltme,

Belge özetleme,

Soru cevaplama,

Makine çevirisi,

Doğal dil çıkarımı ve

Metin sınıflandırması

gibi 26 farklı kategoride test edildiği ve rakiplerini de geride bıraktığı öne sürüldü.

Kumru'nun NVIDIA’nın H100 ve H200 GPU’ları üzerinde 500 GB büyüklüğünde veri ile eğitildiği ve Mistral-v0.3 üzerine inşa edildiği ifade edildi.