Cezaevinden izinli çıktıktan bir gün sonra ölü bulundu

Aydın'ın Köşk ilçesinde açık cezaevinden izine çıkan Mustafa Bölük, bir gün sonra zeytün bahçesinde ölü bulundu. 56 yaşındaki adamın kendisini iple astığı ağaçtan dalın kırılması sonucu düşerek hayatını kaybettiği düşünülüyor.

CEZAEVİNDEN İZNE ÇIKMIŞTI

Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'dan perşembe günü izine çıkan Mustafa Bölük, Efeler ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde cuma günü haraketsiz halde bulundu.

Saat 14.00 sıralarında Oba mevkisindeki bahçede Bölük'ü hareketsiz şekilde bulan çevredekiler durumu ekiplere bildirdi.

Mustafa Bölük

1 ÇOCUK BABASI ADAM ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, hayatını kaybettiği tespit edilen Bölük’ün kendisini ağaca iple astığı, dalın kırılmasıyla zemine düştüğü belirlendi.

56 yaşındaki adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Evli ve 1 çocuk babası Bölük’ün adam öldürmeye teşebbüs suçundan 1 yıl cezası olduğu ve bir süredir açık cezaevinde olduğu öğrenildi.