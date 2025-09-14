Cezaevinden izinli çıktıktan bir gün sonra ölü bulundu

Cezaevinden izinli çıktıktan bir gün sonra ölü bulundu
Yayınlanma:
Aydın'da cezaevinden izinli çıkan Mustafa Bölük, zeytin bahçesinde ölü bulundu.

Aydın'ın Köşk ilçesinde açık cezaevinden izine çıkan Mustafa Bölük, bir gün sonra zeytün bahçesinde ölü bulundu. 56 yaşındaki adamın kendisini iple astığı ağaçtan dalın kırılması sonucu düşerek hayatını kaybettiği düşünülüyor.

CEZAEVİNDEN İZNE ÇIKMIŞTI

Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'dan perşembe günü izine çıkan Mustafa Bölük, Efeler ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde cuma günü haraketsiz halde bulundu.

Saat 14.00 sıralarında Oba mevkisindeki bahçede Bölük'ü hareketsiz şekilde bulan çevredekiler durumu ekiplere bildirdi.

cezaevinden-izinli-cikti-zeytin-bahcesi-912184-271051.jpg
Mustafa Bölük

1 ÇOCUK BABASI ADAM ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, hayatını kaybettiği tespit edilen Bölük’ün kendisini ağaca iple astığı, dalın kırılmasıyla zemine düştüğü belirlendi.

56 yaşındaki adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Evli ve 1 çocuk babası Bölük’ün adam öldürmeye teşebbüs suçundan 1 yıl cezası olduğu ve bir süredir açık cezaevinde olduğu öğrenildi.

Kaynak:DHA

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
Sivasspor-Sarıyerspor maçı dönüş yolunda kaza! 3'ü futbolcu 5 yaralı
Sivasspor-Sarıyerspor maçı dönüş yolunda kaza! 3'ü futbolcu 5 yaralı
Taşocağı için tozu dumana kattılar! Yasayı hatırlatan Ahmet Aras: Bu vatan hainlerinin ruhsatını iptal edin
Taşocağı için tozu dumana kattılar! Yasayı hatırlatan Ahmet Aras: Bu vatan hainlerinin ruhsatını iptal edin